Quedan muchas cosas y cuentas por aclarar sobre la Expo Amazónica

En parte porque se han demorado en entregar la documentación.

Comisión responsable dijo que luego que el perito contable vea la documentación recién se podrá elevar un informe final.

Por lo que la consejera delegada expresó a los funcionarios que

nuevamente serán citados a las futuras sesiones.

Asistieron los tres funcionarios principales que tuvieron que ver con la organización de la actividad que demandó 3´800 mil soles, del presupuesto del canon petrolero. Lo que recién se conoció el día de ayer. 3´600 mil soles para la Expo Amazónica en sí y 169 mil soles para el concurso internacional de balsas, cuyos premios no han sido grandes, como luego lo expresó la consejera delegada Janet Reátegui.

Las dos malocas que con los últimos vientos fuertes fueron devastadas, tuvieron un costo total de 30 mil soles. Hubo un ingreso como ganancia en esos días de 1´142 mil soles. Según José Damián Zárate, gerente de logística, casi un millón de soles se gastó en cuatro procesos que incluían: Proceso 14.- servicio de alquiler de alegorías 59 mil soles. Proceso 15.- servicio de escenografías, paredes perimetrales, mural: 94,900 soles. Proceso 16.- alquiler de estructuras a 390 mil soles. Proceso 17 alquiler de stands de octanol a 375 mil soles. “Lo que suma algo de 900 mil soles”, dijo Damián.

Desde el inicio, el consejero José Trujillo, dejó en claro que no estaba listo el informe total de los gastos, que hace pocos días le habían entregado los documentos por lo que pedían a un perito contable para que vea los gastos y de acuerdo a ello, elevar el informe final de gastos.

En primer lugar, tomó la palabra el vicegobernador Andrés Ferreyra, básicamente hizo un resumen de la historia de la Expo Amazónica. Y que el año pasado se había programado, pero con 0 presupuesto. De las dificultades que habían tenido y de cómo se había logrado salir adelante. En ese tramo, la consejera delegada le mencionó que lo que deseaba saber el consejo, era sobre los gastos que había demandado esa actividad. Por lo que el vicegobernador, respondió que el gerente de desarrollo económico y logística, tocaría esos puntos. Dando pase al gerente de desarrollo económico Hernán Reátegui.

“No encontramos ni un sol de presupuesto para la Expo, por lo que hemos generado un expediente para poder trabajar, éste se denominó: “Proyecto de mejoramiento de actividades productivas y comercialización de productos agropecuarios piscícolas, gastronómicos y turístico”, por un monto de 3 millones 800 mil soles”, mencionó Ferreyra.

De otro lado, se pidió que hablen sobre el costo de las malocas que se habían caído con los últimos vientos fuertes. Respondieron que entre las dos, se gastó 30 mil soles. Igual, Reátegui habló un poco del convenio con el colegio y que iban a hacer los arreglos correspondientes puesto que también conocían que se habían quemado algunos reflectores.

Luego mencionó que se había ejecutado el presupuesto al 100%. “A la fecha se ha cumplido con proveedores que han dado servicios. En un 64% se ha cumplido entre girados y el resto está programado para hoy (ayer) en la tarde efectivo. Un 64% significa unos 2´500 mil soles”, mencionó el funcionario.

¿Por qué no se ha cumplido con el 100% si la actividad ya culminó hace tiempo?

-Hay procedimientos que se cumplen, el canon petrolero el mes pasado fue algo de 1´200 mil soles, ahora ha subido un poco…

¿Se supone que para un proyecto se tiene que tener el financiamiento garantizado?

-Esa respuesta no me corresponde, sino al señor Macedo. Dijo uno, dando pase a Macedo. “Bueno como ya lo ha dicho el vicegobernador era un proyecto que no ha sido previsto en nada el año pasado, se tomó como un proyecto nuevo que fue incorporado al plan multianual como proyecto no previsto. La fuente prevista fue el canon petrolero. Se cancelan los compromisos de acuerdo a los ingresos obtenidos.

De otro lado, también respondieron a un consejero, que a la empresa “Staff Negocios” le pagaron 130 mil soles sin IGV, por su conocimiento en eventos como la Expo y por hacer enlaces de auspicios con entidades. “Ellos fueron los que abrieron y cerraron el evento”.

¿Cuánto se recaudó en la Expo como gobierno regional?

-No tengo el informe a la mano, pero es algo de un millón 142 mil de soles. También hubo un fondo por encargos de aproximadamente 88 mil soles. Fueron entregados a la gerencia de desarrollo económico, ellos deben responder, logística solo da la opinión, respondió Damián Zárate.

Frente a todas las respuestas y otras no tan convincentes, y teniéndose en cuenta que aún no está listo el informe final, la consejera delegada agradeció la presencia de los convocados, agregando que estén atentos a los próximos llamados a las sesiones para que puedan seguir despejando interrogantes puesto que aún faltaba muchas cosas y cuentas por aclarar.