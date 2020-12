Quebrada de Pampachica infestada de basura

La contaminación en el sector de Pampachica parece estar llegan-do a niveles realmente muy preocupantes, ya que, la quebrada que pasa por medio de los principales asentamientos de este sector se encuentra repleta de basura de todo tipo.

Los vecinos de los asentamientos humanos como Porvenir, Balnea-rio Pampachica y Agua Blanca se han quejado por la acumulación de basura en este sector y en las fuentes de agua de este lugar, pe-ro, lo cierto es que son los propios vecinos quienes arrojan sus desechos a la quebrada que transcurre cerca a sus casas.

La mencionada quebrada nace de la unión de varios riachuelos (caños naturales) cerca al sector de Papayal (a espaldas de Anita Cabrera) y recorre varios asentamientos humanos del sector de Pampachica hasta desembocar en el río Nanay, a solo contados metros después de la planta de captación de agua de Sedaloreto.

En todo el trayecto de esta quebrada se han asentado muchas familias y formado varios vecindarios, quienes al no tener acceso al recojo de basura deciden deshacerse de sus desechos arrojándolos a la quebrada en mención, lo cual viene generando una contaminación tremenda en el lugar a tal punto que en algunos tramos la quebrada parece ser de basura y no de agua.

Cabe indicar que, debido a esta problemática diversas organizaciones no gubernamentales como Kallpa y otros han intentado concientizar a la población para no seguir contaminando está quebrada que desemboca en el río Nanay, pero, la idiosincrasia de la población pudo más y el lugar continúa luciendo como un vertedero de basura que afecta a los propios pobladores del lugar. (R. Graicht)