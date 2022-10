El proceso constructivo que cuenta con varias auditorías que arrojan como conclusión una pésima obra.



Existe un informe demoledor del proceso de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y el sistema de alcantarillado sanitario de Iquitos que demandó un poco más de 800 millones de soles. En una obra que nunca funcionó. El mismo ministerio de vivienda solicitó una auditoría en vista que había muchos problemas que impedían el esperado funcionamiento.

Han pasado 7 años desde la época de la opinión solicitada y hasta ahora se escucha a la autoridad regional, quien envió a asfaltar las calles de Iquitos siendo que por dentro existen socavones inmensos por la mala obra de los chinos; decir que tratarán de rescatar la obra.

En cuanto a las 21 estaciones de bombeo, el informe indicaba que la ciudad de Iquitos es plana por lo que el diseño del sistema de alcantarillado no encontraba suficientes pendientes para desarrollarlo como sistema de gravedad a fin que las estaciones de bombeo (que estuvieron siempre inoperativas) conduzcan las aguas residuales hasta la PTAR.

“El personal local del Organismo Público Infraestructura Para la Productividad (OPIPP), reportó varias irregularidades en el sistema de recolección recién construido, incluyendo casos como la ocurrencia de pendientes invertidos, roturas en la tubería, emplastamiento y colapso de las tuberías y problemas con los buzones.

El grupo electrógeno fue ubicado dentro de la sala de operación, cuando se debió hacer afuera por el ruido intenso. La empresa Supervisora NJS debió supervisar, pero como fue la misma que diseñó el sistema, no lo hizo” señalan los especialistas.

En otro párrafo del informe remarcan: “Se recuerda que antes de ponerse en marcha la PTAR fue inundada (17 de abril 2013) de agua por crecimiento de los ríos en la zona y todo el equipo fue cubierto de agua. Según OPIPP gran parte del equipo fue dañado, OPIPP considera que el contratista debió reemplazar el equipo dañado por su cuenta puesto que las obras de control de inundación que construyó no fueron efectivas. El contratista no aceptó por lo que se generó una denuncia”.

Otro informe: “La empresa china evade su responsabilidad para levantar los defectos encontrados por OPIPP, más del 80% está colapsado y nunca la planta fue puesta en marcha de acuerdo al contrato, incumpliendo el contrato la empresa china y la supervisora japonesa” por lo que fueron a arbitraje.

Otro aspecto en cuanto al Lote 01: “Muchas de las valorizaciones adicionales se han pagado con montos provisionales, determinados por el ingeniero (NJS sucursal Perú). Es decir, pagaron con una tentativa, sin revisión del Expediente Técnico del adicional y sin resolución Directoral, con un informe legal de la dirección de asesoría jurídica a través del memorándum 016-2012-GRL/OPIPP-DAJ. Un hallazgo hecho por la Contraloría de la República”.

En cuanto a la cámara de bombeo, menciona el informe: “Las cámaras de bombeo no fueron ejecutadas, las mismas que eran necesarias, por cuanto permitiría que las aguas servidas salieran de la parte baja al interceptor central que por gravedad llegaría a la planta. El no haberse construido ello, en el sistema de alcantarillado las aguas servidas en dicha zona se empozan y CUANDO LLUEVE esas AGUAS SERVIDAS (desagües) salen a las viviendas generando enfermedades” remarcan.

En un acápite de la denuncia se lee: “Ha existido un concierto de voluntades de manera subrepticia a fin de defraudar al Estado, máxime si se tiene en cuenta que el acusado Ríos Babilonia, tenía plena injerencia en la disposición de los recursos asignados a OPIPP para los fines de la obra Lote 01-Lote 02, habiéndose beneficiado indirectamente a las empresas del acusado Guevara Vargas, a través de los irregulares pagos efectuados a la empresa China Water y Electric; en consecuencia la conducta desplegada por el acusado Ríos Babilonia se adecúa al tipo penal de colusión agravada”.

“Ríos, tuvo pleno conocimiento de las irregularidades en la ejecución de la obra, según informe de Contraloría 011-2014; en la que dejó establecido que OPIPP (de la que era director ejecutivo) a través de sus funcionarios pagó irregularmente al contratista la suma de 93´834 mil soles por adicionales provisionales, sin sustento.

Soslayando los términos contractuales y la normativa aplicable aprobaron adicionales, ampliaciones de plazo y otros, ocasionando un perjuicio económico ascendente a 83 millones 873 mil soles.

Beneficiando a las empresas subcontratistas representadas por los acusados Eduardo Maguiño, Edgar Ortiz y Werner Guevara, quienes fueron los que intervinieron directamente en la ejecución de la obra. Se infiere que el acusado ríos, se valió de su condición de director ejecutivo de OPIPP a fin de realizar los trámites respectivos para la ejecución de gastos relacionados con la obra sin tener en cuenta que dichos gastos resultaban ser absolutamente irregulares conforme a lo establecido por la Contraloría de la República” precisan en cuanto al ex director y así describen el accionar de cada uno de los acusados.

El ministerio público pide 12 años de prisión efectiva para los acusados e inhabilitación por la misma cantidad de años. En resumen, el próximo juicio oral será para encontrar la verdad en torno a la millonaria obra del alcantarillado en Iquitos. Tanto del Lote 01 y 02.

La planta de tratamiento de aguas servidas, estaciones de bombeo, así como el mal alcantarillado de la ciudad, que ha conllevado al hundimiento de varias pistas.

(Luz Marina Herrera Lama).