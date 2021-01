Ex consejero regional, Héctor Minguillo, refiere primer desembolso 2020 del Plan de Cierre de Brechas.

“Millones de millones de soles que se han invertido en Loreto y se respira hambre y miseria en nuestro pueblo. Eso tiene que cambiar. Lo que pasa es que no hay ninguno de los señores que están en el Congreso de la República hacen su labor que es de fiscalizar”.

Así declaró al culminar el año 2020 el ex consejero regional y político de Loreto, Héctor Minguillo Chanamé. “Ningún congresista dice absolutamente nada, la impunidad debe terminar, si no hacemos eso siempre va campear la miseria económica que existe actualmente en Loreto”.

Cuestiona que los miles de millones de soles para el Plan de Cierre de Brechas deben ser fiscalizado, que ya se hizo un primer desembolso. “Qué va pasar con los mil millones de soles desembolsados en octubre (2020)”, se preguntó Minguillo Chanamé.

Expresó su duda por lo, según sus declaraciones, lo sucedido con lo derivado del Acta de Dorisa con 11 millones de soles que debían ser invertidos en el desarrollo de la cuenca del Corrientes y la empresa Plus se comprometió con 49 millones para mejorar la salud en esta cuenca, pero “los 11 millones de soles desaparecieron y no saben quién se lo llevó”.

Agregó que “de desarrollo de la cuenca del Corrientes no hay absolutamente nada. Si es verdad que se construyó un hospital en el distrito de Trompeteros, pero la salud, si se revisa los diarios del 2011, 2012 y 2013 se va encontrar la cantidad de personas que murieron por el dengue y la malaria”.

Resaltó que cómo es posible que se invierta tanto dinero en salud cuando en vez de mejorar empeora. “Y ahora qué va pasar con los mil millones de soles que ya han sido desembolsados en el mes de octubre (2020). La plata va desaparecer como siempre ha pasado”. Se comprometió a que si la población le favorece con su boto, porque está postulando al Congreso de la República, va luchar por “cambiar esa situación de impunidad”, dijo. (DL)