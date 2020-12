“Que se reporten casos en EsSalud no es argumento suficiente para hablar de una segunda ola”

Declaró el Dr. Juan Carlos Celis, jefe del área de infectología del hospital regional.

Uno de los profesionales más autorizados para hablar de los casos covid reportados en Loreto, profesional que incluso pasó por un periodo difícil en época de pandemia intensa en esta región.

A él se le consultó sobre la paranoia colectiva que parece haberse instalado debido a comunicaciones inexactas de presuntos rebrotes o segunda ola intensa de covid en Loreto.

“No tenemos ningún caso hospitalizado, ni en UCI, ni en el área de hospitalización. EsSalud sí ha reportado un aumento de casos. Pero ese argumento no es suficiente para estar hablando de una segunda ola porque no se compara con el tema vivido anteriormente. Probablemente tengamos una fluctuación, un pequeño aumento de casos.

Lo que sí se está notando es un relajo casi total de las medidas de distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarillas y eso se ve en las calles. A las mismas instituciones ya no se les ve tan responsables como antes. Antes para entrar al banco se veía como obligaban a lavarse las manos, echarse alcohol, gel, tener mascarillas; ahora andan en la calle sin mascarilla y nadie les dice anda.

Eso hace que el virus se mueva más rápido y como ya se están desplazando de ciudad a ciudad desde todos lados, el virus se mueve un poco más rápido. Antes era más lento. Siempre ha habido casos, siempre llegan gota a gota. Pero ahora esas gotas han aumentado un poco más.

Tiene un poco de sentido con lo que ha dicho el viceministro hace dos días. La población que más se ha cuidado ha sido de estrato medio para arriba, ahora son los que más se están infectando. Esto porque ahora ya tienen que salir, que trabajar, que hacer cosas.

En cambio, los estratos pobres son los que han salido todo tiempo, entonces de ellos ya queda muy poco por enfermar. Esto podría ser una explicación del porqué EsSalud tiene más casos que nosotros (hospital regional). La gente que tiene seguro tiene un estrato un poco más alto, nosotros en cambio vemos puros pacientes SIS.

Casos acá tenemos todos los días, pero son leves, se manejan en sus casas.