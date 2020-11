“Que se rectifiquen las leyes mal dadas para la Amazonía”

Carmen Núñez, política regional y ex prefecta de Loreto.



Los ánimos están encendidos y desde diversos sectores y posiciones opinan frente a los últimos acontecimientos en el país. “La única alternativa que nos queda es que este gobierno transitorio cumpla con lo que se han comprometido, sino de lo contrario el pueblo de Loreto va demostrar también su ira contra el Ejecutivo”.

Así se refirió Carmen Núñez, política regional y ex prefecta de Loreto, sobre el contexto político actual. “Estamos cansados de tanto abuso y con esta pandemia se ha podido reflejar que nunca hemos tenido un gobierno transparente y esperamos que no vayan a querer postergar las nuevas elecciones”.

Agregó “Como región lo que queremos es que ya no nos den la espalda, somos la región más saqueada porque Lima el centralismo siempre han vivido de la región Amazónica, de nuestras riquezas y queremos que ahora tengan una buena vista para nosotros”.

Precisó sobre la problemática del transporte fluvial “que es uno de los entes principales que mueve nuestra economía, el Estado a través de sus sectores nos atropellan, y queremos que este gobierno transitorio mire esas leyes marítimas que nos afectan”.

Carmen Núñez, señaló enérgica “que no tenemos nada que ver con el mar, nos obligan a cumplir una misma ley mal dada, que están mal hechas para la Amazonía, por eso pedimos que se rectifiquen, modifiquen, deroguen, lo que sea necesario. Ya nos pasamos 50 años de no poder avanzar. Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos”. (DL)