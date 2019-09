“Qué lo demuestren…”

Martín Arévalo en relación al video donde se le observa recibiendo posible coima

Alcalde de San Juan Bautista asegura que todo se trata de una campaña en su contra

El alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Martín Arévalo, brindó fugaces declaraciones al momento de ser abordado por los hombres de prensa a su ingreso a la referida comuna, negando a dar explicaciones a la ciudadanía que lo eligió como representante y afirmando que todo se tratará de una campaña en su contra para dañar la imagen de su gestión.

“Es una campaña terrible contra mí, es un tema político”, fueron las palabras del burgomaestre, quien también aseguro que las imágenes son editadas y reta a demostrar que se trata de un acto de corrupción: “Considero que la Fiscalía tiene que hacer su investigación y que lo demuestren firmemente, que muestren el vídeo, el original… son imágenes editadas”, agregó.

El alcalde se negó a responder muchas de las preguntas de los periodistas y refirió que solo hablará ante la fiscalía: “Yo prefiero decirlo cuando la investigación se dé, no quiero entorpecer el trabajo de la fiscalía, no voy a responder”, no obstante Arévalo sí reconoció que el vídeo difundido se grabó en su despacho de Alcaldía, pero reafirma que todo se trata de una campaña para menospreciar a su gestión.

(R. Graicht)