“Que levanten el secreto de comunicaciones para que vean si se llamó o no al alcalde de Maynas”

Expresó el director de salud antes de partir a una reunión con el gobernador de Loreto.



Se le pudo abordar para preguntar sobre el pedido de la Junta Directiva del Cuerpo Médico del hospital regional en cuanto a su renuncia al cargo de director regional de salud. Si él extendería su carta al gobernador o el gobernador Ochoa Sosa, lo renunciaría a él.

“Estoy saliendo a una reunión con el gobernador. Tengo entendido que el Cuerpo Médico no se ha reunido, me parece que es una solicitud de solo algunos. La junta directiva únicamente y yo quisiera saber cuál sería el criterio para haber pedido ello.

He hablado con el Dr. Leonardo Runciman (Colegio Médico), y él me ha dicho que solo piden que se aclare la situación a través de los órganos de control como Fiscalía, Contraloría, Susalud y eso es importante. Tiene que definirse quién realmente ha llamado e invitado a personas que no estaban programadas.

En cuanto a la renuncia no sé, hay que conversar y hacer el planteamiento porque en estos instantes los casos de covid están disminuyendo sustancialmente. Estamos armando un equipo para que parta ahora o mañana a Yurimaguas y Contamana.

También ésta situación que estamos atravesando es muy importante, pero no nos debe distraer de todo el accionar. Hay que continuar hasta que nos digan hasta aquí nomás” respondió Carlos Calampa.

¿El gobierno va a seguir enviando más vacunas luego de todo el problema de las 66 dosis?

-Conozco que el ministro ha declarado en cuanto a que van a seguir llegando, pero con una vigilancia más estricta. Ahora ya no hay dosis de Pfizer, sí hay de Sinopharm. Es que hay muchos que no se han vacunado porque habían hecho la enfermedad, pero todas las dosis cuentan con sus respectivos nombres para aplicárselas cuando se pueda, será después de unos 60 días. Es una buena cantidad a nivel de región.

¿Dónde exactamente nació el problema de las 66 dosis y por qué sobraron si había adultos mayores aun esperando por una dosis? ¿Quién dijo que separen esos 11 frascos?

-La fiscalía ha preguntado al encargado de la distribución de la vacuna y cadena de frio. (Ing. Químico Darwin Luciano Tamani Guerra) Él dijo que por una mala distribución al final informó que había sobrado 11 frascos. Ahí estuvo el problema porque si se hubiera terminado de distribuir no se habría registrado todo esto.

La licenciada Bustamante expresó que usted sí supo de la vacuna al alcalde de Maynas ¿es así?

-Eso es mentira, espero que Francisco Sanjurjo pueda salir y aclarar las cosas. No lo conozco personalmente o no tengo la confianza como para llamarlo e invitarlo a una vacunación.

¿Lo afirma, aunque le puedan levantar el secreto de las comunicaciones?

-Claro. En buena hora si quieren que me levanten el secreto de las comunicaciones. En buena hora para que aparezca si se llamó o no al alcalde. No he llamado a las personas. Incluso han metido al director del colegio San Agustín, que no tiene nada que ver, yo lamento todo esto. Obviamente ya va a quedar una mancha en todo el trabajo que hemos estado haciendo, pero esperamos que se continúe investigando.

Director ¿pero Clara Bustamante, podía haber tomado esa decisión cuando no era la directora de salud? Ella dice que no…que hubo directrices de su persona…

-Es que con esas 66 dosis no solo se tomó la decisión de vacunar a esa gente (10 personas), sino a la Casa de Reposo Betania, Santa Rosa. También a personal SIS, Pensión 65 y Red Amachay…entonces ahí han entrado esas otras 10 personas.