Asegura ex congresista Augusto Vargas



El abogado y ex congresista por Loreto, Augusto Vargas, brindó su análisis político sobre el indulto del expresidente de la República Alberto Fujimori, considerando que se trata de un acto “perfectamente constitucional”, pero que ha despertado emociones de odio y rencor en un gran sector de la población.

En primer lugar, el abogado explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó en 2018 que la resolución al caso debía ser tratado de manera interna, bajo esta situación, la Corte Suprema revocó la gracia concedida al exmandatario. Aunque Vargas recalcó que de existir un fallo que revoque el indulto por parte del organismo internacional, este debe ser acatado.

Sin embargo, opinó que no se debe tergiversar la información y creer que Alberto Fujimori ha sido declarado inocente de sus acciones, pues, para empezar, el indulto solo se da a aquellos que son culpables de un delito. “El indulto es el perdón de la pena, no es que se cuestione su culpabilidad”, señaló.

Por otro lado, criticó que existan movimientos y organizaciones que, con fuerte arraigo político de revanchismo y rencor, se muestren radicales hacia la decisión del Tribunal Constitucional.

“Si viene Es cierto Fujimori fue un dictador feroz y presidió y condujo un gobierno corrupto. No significa que la justicia deba ser venganza. Si esta persona es un anciano de 85 años que está gravemente enfermo, creo que corresponde este indulto, concluyó el abogado. (A. Padilla)