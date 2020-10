¡Qué escándalo! Fiscal penal ingresó al sistema de gestión cerca de 100 investigaciones como archivadas

Y cuando las compararon con las físicas, no coincidían.

Por lo que debió ser sancionada y destituida, pero solo le exhortan a mejorar su trabajo.



Parece que a la fiscal de la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Maynas, Celia Aurora Acuy Torres, le apasiona el maquillaje. Por lo que quiso pasarse de lista, utilizando el sistema de gestión fiscal a fin de colocar de un solo golpe, casi 100 investigaciones penales, como archivadas.

Siendo que luego le descubren que no era cierto pues los especialistas en investigación al comparar con los expedientes físicos, rápidamente detectaron la tremenda irregularidad cometida.

Por ese hecho grave, debió ser sometida a investigación y sanción ejemplar de destitución a fin de lanzar ese mensaje al resto de fiscales, para que nunca más nadie lo haga. Pero no fue así, la presidenta de la junta de fiscales, solo le exhorta a hacer bien su labor.

Cabe precisar que la superior de la investigada por el órgano de control interno del Ministerio Público, es la Abog. Giovana Elizabeth Félix Rosell, fiscal provincial coordinadora de la Segunda Fiscalía Provincial Penal corporativa de Maynas.

El pasado 5 de septiembre 2020 la mencionada fiscal superior, advirtió 86 carpetas fiscales con disposiciones en físico que NO coincidían con el estado actual de tales casos en el Sistema de Gestión Fiscal (SGF). Por lo que le solicitaron a la involucrada un informe.

Luego la involucrada hizo entrega de 55 carpetas fiscales con sus respectivas disposiciones de archivo, pero éstas se encontraban pendientes de notificación, por lo que le pidieron que cumpla con notificar, quedando pendiente de subsanar 31 carpetas fiscales.

El 8 de septiembre advirtieron que más carpetas fiscales a su cargo NO tenían disposiciones y/o requerimientos, las cuales sumadas a las 31 carpetas antes señaladas, resultó un total de 51 carpetas fiscales pendientes de subsanar, y además, se advirtieron carpetas fiscales que NO fueron encontradas en el despacho fiscal, por lo tanto el despacho fiscal le solicitó que cumpla con la ubicación de las carpetas o en su defecto, proceda a la recomposición correspondiente.

El 12 de septiembre la fiscal investigada hizo entrega de 49 carpetas fiscales adjuntando las disposiciones y requerimientos pendientes de subsanar, pero NO estaban diligenciados, por lo que la fiscalía dispuso que se presenten ante el Poder Judicial y se diligencien conforme correspondía.

Procedieron a la revisión completa de la carga fiscal asignada a su persona, encontrándose con más observaciones respecto a la descarga de disposiciones y/o requerimientos en el SGF, ya que lo virtual NO coincidía con la carpeta fiscal física, por tanto, se le pidió que subsane.

Advirtieron carpetas fiscales a cargo de Celia Acuy, con archivo con archivo consentido sin que se haya cumplido con notificar previamente las disposiciones de archivo emitidas. Dos requerimientos suscritos por el ex fiscal Carlos Pérez Alvarado, que NO habrían sido presentados ante el Poder Judicial en su oportunidad, la existencia de disposiciones y/o requerimientos en carpetas fiscales que No coinciden con lo descargado en el SGF (procesos inmediatos) y que a los casos con reos en cárcel No le habría dado el Impulso correspondiente”.

Por todo ello la presidenta de la junta de fiscales le requiere a Celia Acuy Torres, que cumpla con subsanar las mismas dentro del plazo de 5 días hábiles, bajo responsabilidad. Y finalmente Sonia Vergara, le dice:

“Al margen de las acciones que realice la Oficina Desconcentrada de Control Interno, se le EXHORTA a ejercer sus funciones con transparencia y responsabilidad, celeridad y proactividad, a fin de brindar a la ciudadanía un servicio fiscal óptimo y eficiente, siendo que, de subsistir las circunstancias arriba detalladas, ésta presidencia procederá conforme a sus atribuciones, funciones y competencias” dice Vergara Cabrera.

Y justamente la ciudadanía está cansada de esas llamadas de atención al personal que más bien debería ser sancionado ejemplarmente para conocimiento del resto de fiscales que más adelante quisieran hacer lo mismos. Es decir, cargar al sistema decenas de casos como archivados para dar a entender que son fiscales proactivos, que están muy adelantados, cuando al final, todo termina siendo una falsedad.

(Luz Marina Herrera Lama).