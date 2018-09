Mencionó la Lic. Olga Culqui, secretaria del sindicato de enfermeras.

Calificaron de una vergüenza que un niño haya nacido en la taza de un baño del hospital.

Piden la salida del médico Galo Gastelú, por no respetar normativa actual y presunto amedrentamiento al gremio.

Tal como lo había anunciado, ayer en la mañana el gremio de enfermeras se unió para en conferencia de prensa dar a conocer la incomodidad y disconformidad que sienten al desarrollar sus labores en el departamento que actualmente dirige el Dr. Galo Gastelú Areválo, porque precisamente él –según narran- no estaría respetando su espacio.

Criticaron agriamente que por irresponsabilidad de una obstetra, una madre de familia haya alumbrado a su hijo en la tasa de un baño del tercer piso donde queda el pabellón de maternidad. Olga Culqui, también mencionó que el último sábado se reunió con el director Percy Rojas.

“Le hemos contado al director del sentimiento actual de las enfermeras que se ven maltratadas por el jefe de departamento, la gota que rebasó el vaso fue el enterarnos que había levantado la voz a la coordinadora de enfermería. El sábado le pedimos al director que solicite la renuncia del médico o que lo cambie porque nuestra situación con él, es insostenible. El gremio se está viendo afectado.

El director dice que lo va a analizar, argumentan que han disminuido las muertes maternas y entonces cómo hablan que se duplican las funciones. Las funciones están claramente establecidas en el manual de organización y funciones que tienen los gremios profesionales. El jefe de departamento nos quiere limitar nuestras funciones.

Las obstetras deben atender a las gestantes, a las puérperas. Qué vergüenza lo que ha pasado el último domingo. Un niño nació en la tasa de un baño ubicado en tercer piso, donde queda el pabellón de maternidad. Si el doctor Galo, dice tener en claro qué hacer como jefe y líder, entonces ¿por qué ocurren estos hechos?

Un familiar comunicó a la enfermera y ella comunicó a la obstetra y esta le respondió que no era su paciente. La obstetra estaba haciendo otra labor de la enfermera y por eso nació en el baño. ¿Y qué dice el reporte? Que la paciente no refería molestias, ni siquiera le preguntó cómo se sentía.

No comunicó que la madre estaba preocupada. Estas cosas se están dando porque no estamos enfocados en la labor que tenemos que hacer en el hospital. Ahora bien, queremos decirle al director del hospital que si no es capaz de solucionar este tema insignificante que viene ocurriendo entre el jefe de departamento y las enfermeras, es mejor que deje el puesto”, remarcó Culqui.

(L.M. HERRERA)