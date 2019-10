Gerente de Asociación de Armadores de Loreto, Lic. Carmen Núñez

Para profundizar sobre este proyecto se reunirán con los profesionales de CONREDE Loreto

Continúa el reclamo de la Asociación de Armadores de Loreto y también de la Región Ucayali ante el gobierno central respecto al dragado de los ríos. “Estamos a la espera si se va a ratificar a la ministra, o al que viene, para tener una reunión con su equipo y que de una vez se dé ya la nulidad del megaproyecto de Hidrovía Amazónica”.

Declaró la gerente de la Asociación de Armadores y Afines de Loreto, Lic. Carmen Núñez. “Por eso hemos ido al Congreso y hemos tenido el respaldo de congresistas que no son loretanos y ya no están, como todos sabemos”.

Agregó que ellos en su momento le pidieron información a la ministra de Transportes y Comunicaciones, “y una comisión de este portafolio realmente encontró vacíos en el estudio de impacto ambiental”, recordó Núñez.

Y para seguir conociendo más sobre este tema, mañana en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Loreto, a las 7:30 pm. se realizará el conversatorio: “Proyecto Hidrovía Amazónica desde la Perspectiva de la Asociación de Armadores Navieros y Actividades Afines de Loreto – AARMAN”.

Núñez, señaló que es un conversatorio donde la Asociación de Armadores va a responder sobre las perspectivas y la problemática del transporte fluvial, teniendo como a invitados a los miembros de los 14 colegios profesionales de Loreto, coordinado a través de la directiva del Consejo Regional de Decanos – CONREDE.

“En la región Loreto no estamos muy involucrados y desconocemos muchas cosas. Por eso es que vamos a informarles a todos los colegiados cuál es el problema y por qué este megaproyecto de la Hidrovía Amazónica no debe implementarse en nuestra región”, acentuó la representante de los armadores.

Apreció que los colegios profesionales tienen también la calidad moral para hacer fuerza y el pare, porque ellos saben, pero quizás no tienen idea de lo que significa en profundidad este mega proyecto para Loreto y para el mundo. “Somos una parte que mantenemos el planeta con el oxígeno y el agua”

Entonces, tenemos que defender lo que es nuestra maravilla Río Amazonas, todas nuestras cuencas, todo el ecosistema. Todo lo que la naturaleza y Dios nos ha dado, somos afortunados

Respecto a la experiencia de hidrovías en ríos de otros países del mundo. “No pueden comparar con otros ríos, existe solo un río Amazonas en el mundo, no hay comparación. Aquí se ha contradicho el gobierno al concesionar nuestros ríos para hacer dragados”.

Manifestó que tenemos que tomar conciencia que una hidrovía no es una lancha nueva, una hidrovía no es una carretera. “Esta hidrovía representa el destrozo de nuestros ríos con el dragado. Es más, vamos a pagar peaje. Se incrementarán los precios en un 30%. Las tarifas están dadas y ellos (gobierno) quieren ocultar algo que ya está en camino”. (Diana López M.)