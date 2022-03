Responsable de dictar detención preliminar contra alcaldesa de Punchana, se fue de viaje.



Como es de conocimiento público, el último 7 de marzo el primer juzgado de investigación preparatoria aceptó el pedido del fiscal titular Herve Aquino Espinoza, en cuanto a detención preliminar contra la alcaldesa de Punchana Jane Donayre Chávez, así como para su hermano Elvis Donayre, que el último martes se puso a derecho, entre otras personas.

La noticia corrió en Loreto como “cohete de feria”. Muchos saludaron la medida restrictiva de la libertad pedida por el fiscal titular para la alta funcionaria municipal. Solicitó 7 días para investigarla en la carceleta de la comisaría de Moronacocha por el presunto delito de peculado y cohecho activo. Plazo que se vence el próximo lunes 14 de marzo de 2022. (Y si solo son días hábiles, concluiría el próximo miércoles).

Un plazo corto para las diligencias fiscales que deberían impulsarse con toda la premura necesaria a fin que la agonía de los involucrados, concluya. ¿Pero qué ha pasado? Pues que el fiscal Herve Aquino, pese a haber aparecido por todos los medios de comunicación indicando:

“De avanzar en la investigación, que es lo que se busca, vamos a requerir la prisión preventiva”. Dice Aquino, pero cómo va a avanzar si se fue de viaje. No apareció a laborar y, sobre todo, a continuar de manera célere con el caso de la alcaldesa de Punchana que ha generado mucha atención a nivel regional.

Más aún que cuenta con dos personas que han sido detenidas de manera preliminar, por lo que no debería perder ni un día de trabajo para avanzar en sus investigaciones. ¿Qué dice la encargada del MP Sonia Vergara?

El fiscal habría sido negligente en su actuar, no se sabe si a la hora de la detención llevó a la alcaldesa de Punchana al médico legista, para que revise su estado de salud. Al parecer no lo habría hecho, ya que la jueza del primer juzgado ha recibido una queja fuerte de parte del abogado de la autoridad edil, Augusto Vargas, indicando que hace pocos días la alcaldesa fue operada y cuenta con una herida expuesta que se le podría infectar y causar complicaciones en la salud.

El fiscal si la hubiera llevado al médico legista, quizá habría reparado en ello y en vez de la comisaría, la habrían trasladado a un hospital o clínica. Pero no lo hizo. Ayer apareció en un diario, con la alcaldesa sentada y él a su lado entrevistandola. Todo para la prensa, porque horas después viajó dejando el caso prácticamente abandonado.

Lo llaman por todos lados, desde el juzgado, pero el fiscal no responde a nadie. ¿Un fiscal titular puede ser tan negligente cuando hay un caso gravísimo con detención preliminar de por medio? Y de riesgo para la vida y salud de una persona, la principal acusada.

¿Qué busca el fiscal titular con una ausencia inesperada del caso desarrollado en torno al presupuesto de la municipalidad? Una interrogante que bien podría responder a la prensa en su totalidad cuando concluya su ausencia, ahora que ya le gusta salir a declarar a los medios de comunicación.

De otro lado. En el mes de febrero de 2022 el fiscal Aquino Espinoza, habría estado haciendo una pasantía por Panamá. ¿De qué sirve tanta capacitación si a la hora de actuar, lo hacen de manera inexplicable para la ciudadanía? Y hasta sospechosa. (Luz Marina Herrera Lama).