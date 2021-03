Putumayo: Pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones AFP

El informe de acción de oficio posterior se emite con el objetivo de comunicar al titular de la entidad la existencia de hechos con indicios de irregularidades que afectan el correcto uso y destino de los recursos públicos; con el propósito que adopte las acciones que correspondan.

La municipalidad provincial del Putumayo no se acogió al Repro AFP establecido en el decreto de urgencia 030-2019 a pesar de tener deuda por aportes previsionales que fueron descontados de las planillas de los trabajadores, pero que no fueron pagados al fondo de pensiones del sistema privado de pensiones AFP que asciende a la suma de s/ 135 928,68.

Con lo cual perdió la oportunidad de acceder a beneficios establecidos en dicho régimen como la exoneración de intereses moratorios y se genera el riesgo que afronte posibles procesos judiciales y sea pasible de sanción pecuniaria, en perjuicio de los fondos públicos.

Además, genera perjuicio en los trabajadores y ex trabajadores de la entidad quienes podrían no gozar de las prestaciones previsionales y otros beneficios que les corresponden.

Recomendaciones: Hacer de conocimiento al titular de la entidad los hechos con indicios de irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la acción de oficio posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar.