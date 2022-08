Prefecto de Loreto Lucio Güibin Terán, declaró luego de conversaciones desarrolladas en la capital ante el ministerio del interior.



Alerta total frente a una realidad contundente que amenaza la soberanía y territorialidad nacional. Una frontera importante geopolíticamente hablando como la del Putumayo, que colinda con Colombia, está prácticamente en manos de los vecinos porque el Perú hace tiempo que desactivó los Puestos de Vigilancia de Frontera (PVF).

Hace unas semanas se entrevistó al prefecto de Loreto Ing. Lucio Güibin Terán, sobre los movimientos armados de Colombia que pasan a reclutar jóvenes peruanos, lo que tiene espantadas a muchas familias. El prefecto dijo que viajaría para dialogar sobre la problemática de frontera con los ministros y el presidente Pedro Castillo.

Lo hizo la semana pasada ante el viceministro del interior, el ministro había sido cambiado. También habló sobre ese y otros temas con el Premier Aníbal Torres, y rápidamente con el presidente Pedro Castillo.

“Al viceministro del interior le di a conocer la preocupante situación de la frontera en el Putumayo, del abandono en que se encuentra. Nuestra exposición fue con fotos, imágenes, todo. Ahora los temas están en manos de ellos” dijo Lucio.

¿Le habló de los movimientos guerrilleros de Colombia que pasan al Perú ante la falta de puestos de vigilancia?

-Claro. Incluso el general de la policía de acá estaba escuchando todo vía zoom. El general intervino y dio fe de lo que yo informaba, lo que ya sabemos que no hay presupuesto. Tal como también lo dicen los generales de las FF.AA. Hemos sido concretos.

¿Y no les ha dicho cuándo van a reactivar los puestos de vigilancia de frontera en el Putumayo?

-Indican que han sido desactivados porque el ejército tiene muy pocos soldados, hay poco personal. Justo hoy (ayer) a las 11 de la mañana me reuniré con el alcalde de Belén y el general del ejército. Nuevamente hablaremos de la reactivación de los PVF, pero allá (Lima) me han dicho que no hay soldados, por eso se han desactivado.

¿O sea, si a Colombia o Brasil se le ocurre pueden invadir Perú y le recortan su territorio?

-Eso. Yo le he dicho al general que tienen que impulsar un plan de contingencia. No se puede dejar a la frontera totalmente abierta, desprotegida. Es un peligro latente porque la soberanía nacional, el territorio, está de por medio. Tiene que darse una alternativa al problema.