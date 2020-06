Puente de cabo López quedó destruido

Luego que camión pasara por el lugar

Incomunicados quedaron los vecinos de Cabo López, en el distrito de Belén, luego que un camión que pasó por un puente de este sector, quedara completamente destruido.

Al parecer, el puente de madera no resistió al pesado camión que transportaba arena con dirección a una vivienda de esta zona.

El chofer tuvo que realizar una maniobra temeraria para evitar una desgracia mayor. Afortunadamente ningún vehículo menor pasaba por donde se registró el accidente.

El camión quedó con las llantas posteriores debajo del puente. En este momento usted pensó en lo que peor, pero con ayuda de los vecinos lograron poner a buen recaudo al pesado vehículo.

Los vecinos de este lugar tienen que exponer sus vidas, pasando por una pequeña tabla que colocaron entre la abertura de dicho puente que colapsó el día de ayer.

Moradores de Cabo López solicitan a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Esto no hubiera sucedido si es que se ejecutaba la obra de construcción del puente tal como está estipulado en el expediente. “Todo el puente de madera tenía que ser construido de material noble, pero lamentablemente no lo hicieron. Solo una parte tiene cemento, el pasadizo cuenta con tablas. Y eso no estaba estipulado en la ejecución del proyecto”, dijo un dirigente vecinal.

(C. Ampuero)