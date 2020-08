Pueblos indígenas se declaran en movilización permanente

En protesta contra el gobierno central y regional

Luego que los indígenas Awajún tomaran la Estación 05 de Petroperú, y recibieran el respaldo de los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), que a su vez instó a las comunidades nativas a levantarse en protesta contra el gobierno regional de Loreto y contra el Gobierno Central, ahora los pueblos indígenas se declaran en pie de lucha y movilización permanente.

“Nos declaramos en movilización permanente desde nuestros territorios. Exigimos una mesa de diálogo para elaborar un nuevo contrato social y ambiental ante la reactivación de la actividad petrolera y la expansión del coronavirus en nuestros territorios”, precisaron los distintos líderes indígenas loretanos.

Por su parte, el Apu Wagner Mussolini dio a conocer que la toma de la estación 5 se debe al abandono total por parte del Estado y por no haber prestado atención al petitorio realizado anteriormente.

“Se declaran en movilización permanente por tres agendas, puesto que no es posible para las comunidades indígenas y ribereñas que se siga sacando petróleo de la zona, sin antes haber asegurado la salud y bienestar de los pobladores que habitan en ella”, señaló.

Afirma que solo han recibido ninguneo por parte del gobierno a pesar de haber mostrado buena voluntad para que esa agenda pueda concretizarse y de que se han venido escudándose en trabas burocráticas.

Por tal motivo, señalan que no cesarán su medida de lucha hasta que el ejecutivo nacional y regional tenga la inmediata decisión a retomar la agenda dejada de lado por muchos años con una decisión política firme.

Entre otras demandas, esperan la pronta construcción de un hospital intercultural para lo cual piden que el gobierno regional sea un intermediario en gestión con el gobierno nacional para así evitar más enfermos graves y muertes por la pandemia.

(R. Graicht)