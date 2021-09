Pueblos indígenas anuncian movilización y paro amazónico

Delegación de líderes indígenas exigen audiencia al presidente de la república



Los pueblos indígenas del ámbito del circuito petrolero de Loreto a través de un comunicado anunciaron medidas de defensa de sus territorios frente a la actividad petrolera.

Ellos han permanecido 20 días en la Ciudad de Lima y han sostenido dos reuniones con el presidente del consejo de ministros, Miguel Bellido y el equipo de asesores de las federaciones. Lamentablemente no lograron activar la mesa de diálogo (RM N° 268-2020-PCM), En dónde iban a bordar la respectiva agenda.

Ante esta situación llegó una delegación de 60 líderes indígenas de las comunidades hasta la Ciudad de Lima para solicitar audiencias previas y para tomar medidas de protestas.

Durante su estadía en Lima, los líderes indígenas anunciaron un paro amazónico para la próxima semana, es decir, cuando ellos retornen a la región Loreto, todo por no haber respuestas concretas de ejecutivo respecto a la siguiente agenda: Hidrocarburos (7 ejes temáticos), plan post petróleo (garantizar el derecho a los servicios básicos y su financiamiento conforme el D.S. N° 145-2020-PCM), mediante un fideicomiso indígena, proyectos inmediatos 2021 (decreto de urgencia para los proyectos aptos), situación de los siguientes lotes petroleros: Lote 8, Lote 95, Lote 67 y Lote 192, es decir, un nuevo contrato social o rentabilidad social.

Los líderes indígenas indicaron que, dada la situación crítica en la zona petrolera, solicitan se programe de manera urgente una reunión de diálogo intercultural con los pueblos amazónicos, para que incorporen la agenda de la amazonía y Loreto en la política del estado peruano.

Exigen además la implementación y cumplimiento de los acuerdos entre el estado y pueblos indígenas de Loreto.

“El estado debe respetar los acuerdos esto resolverá los problemas de fondo la misma que conlleva a la construcción de la pacificación social”, señalaron.

(C. Ampuero)