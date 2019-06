Pueblos anexos de “Sarayacu” claman por justicia ante abandono educativo

Corrupción en ese distrito ha sido inmensa en las últimas gestiones, por lo que sus 72 anexos siempre han estado abandonados.

Pobladores hacen un llamado a las nuevas autoridades para que puedan llevarles ayuda cuanto antes y que construyan el colegio para sus hijos.

Sobre todo en dos comunidades afectadas tremendamente como: “Bolívar” y “Puerto Enrique”.

Hace unas semanas este medio de comunicación dio a conocer que la Procuradora Anticorrupción Diana Quispe Cisneros, acompañada de un adjunto de la fiscalía anticorrupción de Loreto, estaban viajando a “Sarayacu” donde se habría registrado un hurto millonario en la gestión del ahora ex alcalde Miguel Angulo Ferreyra.

Como en efecto ocurrió. De la noticia propalada, hubo varios pobladores de los anexos de ese distrito, como “Bolívar”, “Juancito”, “Puerto Enrique”, quienes se enteraron e hicieron de todo para llegar a la embarcación “ODIN” a fin de solicitarle a la procuradora que visite sus pueblos. Así lo hizo la doctora a través de una ampliación de itinerario.

La autoridad se había quedado absorta por verificar el abandono de los pueblos y los centros educativos primarios y secundarios, lugares como Bolívar y Puerto Enrique, por los que hasta el momento no llegaban las autoridades, tampoco Defensa Civil. Por lo que incluso solicitaban la visita de la congresista Patricia Donayre Pasquel, a fin que pueda hacer algo por ellos.

La procuradora tomó nota de todo lo encontrado en el lugar, respecto al colegio primario de Bolívar y secundario de “Puerto Enrique”, los alumnos estudian en un local multiuso, ya que pese a haber solicitado módulos prefabricados, nadie los escucha. A nadie parece importarles, pese a que son unas 500 personas las afectadas.

En “Puerto Enrique” no hay colegio, estudian primaria y secundaria en el mismo local multiuso. Primaria en la mañana y secundaria en la tarde, todo en una edificación de madera que igual a colapsado.

La Procuraduría Pública Anticorrupción de Loreto, conjuntamente con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realizaron la semana pasada una serie de visitas en los distintos anexos del Distrito de Sarayacu (Provincia del Ucayali) para conocer la situación gubernamental y realizar diligencias ya previstas.

En el transcurso de dichas diligencias, se advirtió que hubo comunidades afectadas por el terremoto de la madrugada del domingo 26 de mayo último, y hasta la fecha no han recibido apoyo de ninguna autoridad, pese que solicitaron apoyo a la municipalidad de Sarayacu mediante oficio.

Las comunidades afectadas fueron la comunidad de Bolívar y la comunidad de Puerto Enrique, siendo el centro educativo de la primera la más afectada, en la cual las paredes que separan las 5 aulas colapsaron en su totalidad, sus paredes se encuentran separadas de la columna en toda la infraestructura, las vigas en partes están polvoreadas.

Los pobladores tuvieron que construir mamparas para dividir el local comunal donde se encuentran estudiando los alumnos de la comunidad. EL 29 de mayo solicitaron a la municipalidad distrital del Sarayacu la creación de una nueva infraestructura de la I.E. 64305 (centro educativo afectado) y la pronta instalación de 6 aulas prefabricadas; que, hasta el retorno de la diligencia realizada, no había respuesta a su solicitud.

La otra comunidad afectada fue la Comunidad de Puerto Enrique, que en su caso, el local multiuso (donde funciona provisionalmente su centro educativo secundario) presenta grietas en sus paredes, las vigas se están despegando en toda la infraestructura, por lo cual, las autoridades deberían actuar inmediato en ello, y dar atención a esta comunidad, ya que no cuenta con un centro educativo, teniendo una gran demanda de estudiantes (104 en nivel primario y 140 en nivel secundario) y el lugar donde se daba este funcionamiento, está colapsando a consecuencia del terremoto.

Asimismo, la Procuraduría Anticorrupción de Loreto y la Fiscalía, manifestaron que estarán pendientes de que se lleve la ayuda correctamente a estas comunidades, y pondrán mano dura a quienes se aprovechen de esta situación de emergencia para su propio beneficio.