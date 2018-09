Para personas afectadas por metales pesados

En carta dirigida a la ministra de Salud, Silvia Pessah, las federaciones indígenas también exigen la instalación del Comité de Gestión del Modelo de Salud de Cuatro Cuencas

Puinamudt 30/08/2018.- Mediante una carta dirigida a la titular del Ministerio de Salud, las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, representantes de las comunidades de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón afectadas por la actividad petrolera en Loreto, exigen ser incluidas en la política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, cuyos lineamientos fueron presentados a inicios de agosto.

“Nos llama la atención la exclusión de nuestros pueblos en dichos lineamientos, sobre todo cuando la afectación por metales pesados en nuestra población ha sido comprobada mediante el Estudio Toxicológico y Epidemiológico sobre niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos”, dice la carta, haciendo referencia a los resultados de un estudio desarrollado por el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS) del Ministerio de Salud, cuyo informe preliminar fue presentado a las federaciones en abril de este año.

El pedido de inclusión no es solo para los pueblos amazónicos representados por estas federaciones, sino para la Amazonía en general:

“Queremos hacer un llamado a su persona para que se garantice la inclusión no solo de nuestros pueblos de las cuatro cuencas, sino de todos los pueblos indígenas amazónicos afectados por metales pesados, en la política integral de atención que se desprenderá de su sector”, señala la carta, a la vez que hace saber que las federaciones harán llegar sus observaciones a los lineamientos por medio de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos.

A su vez, las federaciones señalan la necesidad de instalar el Comité de Gestión del Modelo de Salud de Cuatro Cuencas, que se encarga de coordinar con los representantes y el equipo técnico de las federaciones, las actividades relativas a las atenciones en salud en las comunidades. Según denuncian en la carta, este comité debió instalarse a mediados de junio; sin embargo, esto aún no ha sucedido, a pesar de la insistencia de las federaciones y de que, según la Dirección Regional de Salud de Loreto, existen actividades programadas en el marco del modelo de atención de Cuatro Cuencas.

Esto constituiría una falta grave a la Resolución Ministerial que aprueba el Modelo de Salud de Cuatro Cuencas ya que ésta establece “una intervención basada en la Gestión Participativa, lo cual implica generar “espacios de participación de las comunidades a través de sus organizaciones en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades… donde, además, las decisiones se tomarán de manera consensuada”.

Las federaciones reiteran su confianza en que la ministra atienda sus exigencias pronto y de manera debida, al tratarse de temas de salud cruciales para las comunidades que durante mucho tiempo han sentido y vivido la desidia del Estado peruano.