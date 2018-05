Tenemos dudas, creemos justificadas, cuando el Ministerio de la Producción nos viene a decir que ha llegado a nuestra ciudad para realizar la evaluación de la sostenibilidad del proyecto de la construcción del nuevo Mercado Modelo y que será el primero de los 5 mercados a nivel nacional que se priorizará.

Y porqué decimos esto. Simple y amargamente, porque lo que han instalado en Iquitos con el CITE PRODUCTIVO MAYNAS está funcionando apenas a un 20% de implementación. O sea, vienen a hablarnos de un nuevo proyecto sin haber cumplido cabalmente con otro que tiene que ver con el valor agregado a los productos, que justamente llegan a los mercados de nuestra ciudad.

En relación a este tema, hemos estado hace unas dos semanas en el mismo Ministerio de la Producción tratando de indagar sobre este tema del CITE y nadie quiso dar la cara, con el pretexto de que estaban en el tema del cambio del ministro, cuando lo que queríamos abordar era una tema técnico y no político.

Por supuesto, que es innegable que queremos nuestro moderno mercado Modelo, que sabíamos estaba en arbitraje, y se desconoce cómo habrá terminado este proceso, obviamente que ya está libre de esta condición, caso contrario que no se hablaría de la nueva etapa del proyecto constructivo que empezó en la gestión regional de Rivadeneyra y pasó por la de Vásquez que no logró que se construya.

Nuevamente renace la esperanza de que está obra se hará realidad, los representantes del Ministerio de la Producción, ya se han reunido con la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, arquitecta Adela Jiménez Mera y el Ing. Jonathan Jorge Ríos Morales, director general de Desarrollo Empresarial, en el que se trató el gestionamiento del financiamiento de tan importante proyecto.

¿Es un avance? Claro que sí, pero ojalá no sea que luego de los trámites pertinentes no se quede en un avance porcentual y se generen problemas con la empresa constructora. Es que experiencias innombrables nos tienen desconfiados.

Según la información oficial, el mejoramiento y ampliación del Mercado Modelo, se realiza en el marco del Programa de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción, puesto que hay una gama de proyectos que está impulsando el Gobierno Central para centros de mercados, que cuenta con más de 20 proyectos, estando el de nuestra ciudad, en la calidad de prioridad número uno.

Dicen que ya ha pasado por una serie de filtros en primera instancia a través del Ministerio de Economía y Finanzas, además de ser el primero en contar con todos los lineamientos técnicos para generar la rentabilidad del centro de abastos de los comerciantes y para las municipalidades. Y en este caso, la Municipalidad de Maynas cuenta con un Expediente Técnico que viene siendo revisado en el Ministerio de la Producción, para que en un plazo no mayor de un mes y medio se tenga el respectivo visto bueno, y posteriormente la búsqueda del financiamiento. Estaremos atentos.