Opina Juan D´Azevedo Collins, secretario general del sindicato de trabajadores del proyecto especial del Putumayo.



Algo paradójico viene ocurriendo en ese proyecto fronterizo que debería llamar de inmediato la atención de las altas autoridades del ministerio de agricultura y riego, a fin que pongan coto a las decisiones arbitrarias de diversos directores que a la par estarían generando un perjuicio económico grande al Estado, como ya lo vienen denunciando trabajadores del mismo PEBDICP.

Por un lado, despiden a trabajadores de gran trayectoria profesional y por el otro, contratan a muchos locadores por un año, pagando diferenciales que se incrementa mes a mes. Hace dos días el Ing. Herder Hidalgo Lozano, reconocido por todo Loreto debido a sus informes puntuales; recibió la Carta Notarial 012-2022 firmada por el recién estrenado director CPC Gabriel Valentín Souza Panaifo (loretano), ex jefe administrativo del Pedamaal, entre otros cargos.

Le hace conocer su despido indicando que su puesto dentro del proyecto se había extinguido. Agregando que lo hacía de acuerdo al manual de operaciones del proyecto. Sobre esa decisión que ha causado gran daño al directamente involucrado, como a su familia, se le consultó al secretario del sindicato de trabajadores Juan D´Azevedo.

“Es algo muy lamentable. Esa decisión la hemos tomado como una falta de sinceridad de parte del nuevo director. El pasado lunes dialogamos con él a las 8 y 30 de la mañana, terminamos a las 10 y 30. Nos pidió documentación y una ayuda memoria para que tome cartas en el asunto y se corrijan todos los hechos irregulares, así como cesar las arbitrariedades. Sin embargo, a las 6 de la tarde el nuevo director ejecutivo ha despedido al compañero a través de una carta notarial.

Presumimos que esto es una directiva que viene desde Lima, de algunos funcionarios que quieren copar políticamente las entidades del Estado y quizá, permitir la presunta realización de algunos actos al margen de la ley.

Lo otro, es el tema de los despidos arbitrarios para tratar de hacer caja a efectos de poder pagar los DIFERENCIALES a aquellas personas que son encargadas y que se prestarían a realizar actos que los profesionales titulares no están de acuerdo, porque están al margen de la ley” puntualiza el secretario del sindicato.

¿Nos podría dar un ejemplo de lo que significan los llamados DIFERENCIALES?

-Claro. Si un titular gana unos 10 mil soles y el subordinado que es el de menor jerarquía (así los están encargando) gana unos 5 mil soles, en consecuencia, el presupuesto para pagar sería de 15 mil soles.

Pero si uno encarga a un subordinado el puesto del titular, implica que ya no debe ganar 5 mil, sino 5 mil soles más. El diferencial de 5 mil soles más para obtener la misma remuneración que tenía el titular de 10 mil soles. En conclusión, el presupuesto ya no sería 10 mil, sino 20 mil soles.

Eso es una lesión al Estado porque causa un perjuicio económico y es contrario a la Ley de Presupuesto que prohíbe cualquier tipo de incremento, bajo cualquier modalidad. En este caso se está dando de manera “soterrada” un incremento remunerativo a ese subordinado lo que está prohibido por ley. Se habla de unas 6 personas que están encargadas como: el jefe de recursos humanos, de abastecimiento, de contabilidad, de administración. El jefe de presupuesto, el jefe de asesoría legal. El director de desarrollo económico, eso significa algo de 30 a 35 mil soles de perjuicio económico.

¿Qué en las diversas gestiones ya hace más de un millón de soles?

-La modalidad se da desde que ingresó José Maco Luján. A él lo cambiaron e ingresó el tristemente recordado Fidel Castro Medina. Ahora viene Gabriel Valentín Sousa Panaifo y sigue con el mismo modus operandi. Estos actos lo que hacen es desfinanciar el presupuesto.

Para cubrir ese vacío de los pagos de diferenciales, lo que hacen es despedir a los trabajadores y al hacerlo ya no les pagan sus remuneraciones. Al no pagarles, con ese dinero de saldo pagan los dañinos diferenciales con lo que vienen causando un grave perjuicio al Estado. Los trabajadores despedidos van a regresar y van a tener que pagarles todos los meses que les han dejado sin su sueldo. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? Ahí está el tema grave.

Lamentable que se esté despidiendo a profesionales de mucha trayectoria ¿están tomando acciones legales?

-Que quede muy claro que todos los trabajadores del proyecto Putumayo tienen contrato a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque este no es un municipio. El proyecto especial Putumayo está dentro del régimen de actividad privada y todos los que ingresaron fue por concurso público de méritos y varios ya tienen algo más de 20 años laborando.

Estos compañeros han venido sosteniendo al proyecto y logrando que tenga prestigio. Han desarrollado muchos proyectos a favor del Putumayo. Ahora se ha venido a menos y estamos muy preocupados porque el PEBDICP se ha convertido casi en una agencia de empleos. Se ha llenado de locadores que están siendo contratados por un año de manera injustificada.

Existe personal titular y los locadores están desarrollando la función de los titulares. Entonces se está descuidando el objetivo técnico que tenía este proyecto que nació a raíz de la unidad técnica de cooperación internacional Perú Colombia, Brasil y Ecuador.

Sin embargo, creemos que el nuevo director es más de lo mismo, mientras desde el sindicato se seguirá dando la batalla por restituir los derechos laborales de los compañeros ante las diversas entidades civiles y judiciales.

PEBDICP ALQUILA LOCAL Y CONTRATA A 4 VIGILANTES.

Lo que se justificaría en el caso que dicho local guarde pertenencias sumamente valiosas para el proyecto. Pero según lo observado en fotos, no hay nada de ello. El local está ubicado en la calle Pinglo 615 donde se paga por el alquiler de local, agua, energía eléctrica y cuatro (04) guardianes (de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm, de 10 pm a 6 am y un alterno para los días de descanso de los tres vigilantes).

En ese local solo están cosas inservibles que están de baja y deberían ser donadas, antes estaban en el local principal, pero como están copando la entidad como dice su secretario sindical: “como si fuera una agencia de empleos”, los llevan allá.

El sueldo de los 4 vigilantes se calcula alrededor de un poco más de 8,000 soles. El alquiler del local cuesta alrededor de 3,000 soles, el agua y la energía eléctrica alrededor de 400 soles. En suma, el perjuicio económico debe bordear los 12,000 soles mensuales y al año los 144,000 soles.

(Luz Marina Herrera Lama).