A las 8 de la mañana en el despacho de la jueza Bethy Palomino Pedraza

Abogado del ex supervisor Katsuya Kamisato, observó que no le habían hecho la imputación concreta a su patrocinado

El pasado 12 de octubre la audiencia se paralizó porque los abogados de los 9 involucrados en el caso denominado “Alcantarillado II”, expresaron ante la jueza de investigación preparatoria que en la denuncia no veían la imputación concreta para cada uno de los acusados. Es decir, de qué presuntos delitos los estaban acusando y en qué forma, cómo y cuándo los habrían cometido.

El otro punto observado estaba en el sentido que la denuncia del alcantarillado II nació bajo dos presuntos delitos, uno de peculado y el por colusión. Siendo que el ministerio público de manera genérica había dado a conocer las razones del caso para que finalmente se investigue solo por el presunto delito de colusión, ya no por peculado.

Se programó nueva fecha y el fiscal Paul Peralta Chota, nuevamente sustentó ante la jueza Bethy Palomino, el por qué planteaba únicamente el delito de colusión. Acto seguido, detalló las imputaciones hechas a cada uno de los 9 involucrados. Terminada su exposición que duró más o menos una hora, la jueza preguntó a los abogados si es que estaban conformes. Lógicamente, todos dijeron que no.

Señalaron que la exposición verbal que había hecho el fiscal en cuanto a las imputaciones, no concordaban con las que estaban en el escrito de subsanación que les habían alcanzado. La jueza resolvió que el ministerio público sí había resuelto las observaciones hechas en el mes de octubre. Y que, en todo caso, los argumentos de la fiscalía se tendrían que ver a fondo en la etapa de validez sustancial, no en la formal que es en la que están.

Finalmente, el abogado de Katsuya Kamisato, (supervisora NJS), observó que si bien era cierto a la mayoría de acusados les habían indicado la imputación concreta y a Katsuya igual de manera verbal, no le habían entregado a él por escrito la imputación puntual para saber de qué acusaban a su patrocinado.

Por lo que la jueza, nuevamente tuvo que hacer un alto, para solicitar al ministerio público que subsane esa observación solicitada por el abogado de Katsuya Kamisato. El MP se comprometió hacerle entrega del documento al abogado, ese mismo día.

La jueza terminó interrumpiendo la audiencia hasta el próximo 30 de noviembre a las 8 de la mañana. Superada esa parte, se continuará con el caso para ver si pasa o no pasa a juicio oral. Una decisión absoluta de la jueza Palomino Pedraza.