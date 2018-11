Dirigentes de 14 organizaciones indígenas se reunirán para ver “agenda social”.

Así lo dio a conocer Jorge Pérez, presidente de ORPIO, quien viene informando sobre el evento donde estarán presentes representantes del Estado, así como del proyecto de Hidrovía y de organizaciones involucradas en el dicho proceso.

“La actividad será este 3 y 4 de diciembre en uno de los hoteles de Iquitos. Estarán representantes de la PCM y líderes de 14 organizaciones indígenas involucradas en el proceso, vendrán dirigentes de Ucayali y Marañón. Ahí básicamente se verá y evaluará la agenda social.

Cuando se dio la licencia social de la Hidrovía a través de la consulta, lo dirigentes expresaron que no solo había que ver desde el punto de vista económico y navegabilidad, sino también alrededor de los pueblos ya que existen una serie de necesidades como hospitales, escuelas, puertos, control de residuos sólidos que se vierten en los ríos.

Les respondieron que sí, que todo ello estaba dentro del acápite de la consulta previa. Pero han pasado como dos años y no hay resultados. Ahora se evaluará la agenda social y su cumplimiento, y a su vez, se debe poner sobre la mesa los posibles impactos sobre los ríos, peces y cultura que puede generar este proyecto”, declaró Pérez.

¿Y qué exactamente piden y plasman en la agenda social?

-Construir puertos en las principales comunidades, para que la Hidrovía no beneficie solo a los comerciantes, sino a la mayor parte de pobladores que trasladan sus pequeños productos en las naves. Ver el mejoramiento de centros de salud, educativos, asegurar el territorio de las comunidades en donde se harán las obras de intervención directa.

Comunicación a través de la ubicación de antenas para servicios móvil. Pero todo esto no se ha avanzado en la agenda y el proyecto. Hay mucha lentitud, no se ha concretado una sola obra. Se volverá a evaluar para ver cuál es el nivel de seriedad que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los acuerdos.