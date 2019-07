Próximo 25 de julio se leerá sentencia del primer caso Cacao I

Mientras que el 23 de julio será la autodefensa del último acusado.

Ayer a las 4 y 15 minutos de la tarde en el despacho del juez Hesbert Benavente Chorres, se dio inicio a la audiencia del caso “Cacao I” que involucra al Ing. Agrónomo Ernesto Vega, al CPC Rubén Antonio Espinoza y Giovani Cubas. Por los presuntos delitos de obstrucción al debido procedimiento del ministerio público y transformación de especies maderables en la zona de Tamshiyacu.

En primer lugar, hizo su autodefensa Rubén Antonio Espinoza, quien negó tajantemente que él en algún momento (setiembre-octubre 2013) haya obstruido el paso de la comitiva que se apersonó a ver la deforestación en Tamshiyacu. “Sencillamente porque físicamente me encontraba en Lima. Además, señalan que me llamaron por teléfono y que di orden, pero no demuestran el número de donde llamaron y otras presuntas pruebas”, expresó Rubén.

Igualmente, señaló que él como gerente general, según registros públicos, tampoco tuvo que ver con la transformación de madera en la zona puesto que no estaba dentro de sus funciones. Agregó que quien tenía activa participación en el proyecto era el inversionista Dennis Melka. Por lo que terminó pidiendo su absolución.

Seguidamente, se defendió el Ing. Agrónomo Ernesto Vega. Quien también expresó que debía ser absuelto porque él nunca impidió el pase al campamento de nadie, ya que cuando fue una comitiva en octubre, que encontró madera apilada, motosierras, etc. él estaba en su día libre. Y que quizá eso lo hicieron las empresas tercerizadas.

Y que menos haya participado en la tarea de transformación de especies maderables porque no era su función. “A mí me contrataron por mi profesión, yo he laborado para Naciones Unidas 25 años. Acá estuve para ver el proceso del cultivo del cacao, dirigir la siembra del cacao en el campamento, pido que me absuelvan porque no he cometido ningún delito”, mencionó ante el juez.

Finalmente, Hesbert Benavente, programó dos fechas para la próxima semana. El 23 de julio a las 4 pm. para la autodefensa del acusado Giovani Cubas y el 25 de julio a las 5 pm. la lectura del adelanto de fallo.