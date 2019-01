Declaró el nuevo jefe de dicha dirección, químico farmacéutico, Tommy Pinedo Pérez.

Se le pudo entrevistar luego de haber sido presentado oficialmente, junto al nuevo director de salud Dr. Segundo Pinillos Reyes. La actividad se registró el día de ayer a las 2 y 45 minutos de la tarde en el auditorio principal del gobierno regional de Loreto.

Se le preguntó por la medicina vencida que habían eliminado hace poco, así como su política de acción para obtener medicamentos que luego son derivados a los establecimientos, en el objetivo que lleguen a tiempo, que no falten y que no se denuncie desabastecimientos.

“Trabajaremos arduamente para que no falten medicamentos en los principales centros de salud. Hay que mejorar el abastecimiento en conjunto con el área de logística.

Hay que activar los filtros para mejorar el tema de los proveedores, seleccionar a los proveedores mejor calificados para que cumplan con el tiempo de entrega. El problema de desabastecimiento de productos farmacéuticos gira la mayor parte del tiempo en la demora que tienen los proveedores”, refirió el jede de Diremid.

También se refirió brevemente al encuentro de medicinas vencidas en la mencionada dirección. “No es que la culpa sea del personal que deja vencerse algunos productos, hay pocos que sí se vencen, pero que están ahí por falta de presupuesto para poder eliminarlos, esas cosas trataremos de corregir cuanto antes”, mencionó.