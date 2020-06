Protestarán ante alcaldesa de Punchana por no arreglar mala obra en calle Colonial

Desde hace tiempo moradores vienen percibiendo olores fétidos por tubos rotos en puente “Glenda Freitas”.

Pésima obra fue construida en periodo del ex alcalde Euler Hernández.

Existe denuncia penal que investiga la fiscalía anticorrupción.

Si bien es cierto, la alcaldesa de Punchana Jane Donayre, no hizo la muy cuestionada obra (puente Glenda Freitas) desde su licitación en el año 2016, los vecinos señalan que ella debe asumir los activos y pasivos y siendo que ya está próxima a cumplir su segundo año de gestión, bien ha podido interesarse en el álgido problema que atenta contra la salud de los vecinos de la calle Colonial.

Para a través de sus funcionarios enviar a inspeccionar el asunto a fin de dar trámite a las correcciones de diseño y técnicas en la estructura para que los desagües expuestos no solo invadan la zona con olores fétidos, sino que sean debidamente sellados y así impidan que avance el socavón que puede generar la caída de varias casas. Como viene ocurriendo.

“Nosotros estamos muy molestos con la alcaldesa y como ya está pasando un poco la pandemia, vamos a ir un grupo a protestar para que nos atiendan y envíen a una cuadrilla a arreglar este problema. Estamos dispuestos a llegar hasta su casa de la autoridad, para que actúe y arregle este problema que no solo atenta contra nuestra salud, sino también seguridad porque en cualquier momento se caen las casas” dijeron algunos vecinos afectados.

Y en realidad, se aprecia el tubo de agua antiguo totalmente dañado, colapsado, averiando las casas laterales y la pista. Incluso el tubo de agua que llega desde la planta de agua potable al tanque R8 está roto.

La pista de la Av. Colonial se está hundiendo. Una mala obra que al parecer no estuvo dirigida por un ingeniero civil sino por algún obrero o técnico, no se midieron las consecuencias futuras en las casas del lugar. Más de 60 familias están siendo afectadas por el problema narrado.