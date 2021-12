Pobladores realizaron plantón en el frontis de Electro Oriente



Una situación de nunca acabar. Son buenos para cortar el fluido eléctrico cuando el usuario debe dos meses, pero para brindar un buen servicio o para reconectar el fluido eléctrico luego que fue cortado se demoran una eternidad. “Haber, que un funcionario de Electro Oriente pueda vivir siquiera un par de horas sin el fluido eléctrico. No va a soportar. ¿Ustedes se imaginan las semanas que estamos padeciendo por la falta de fluido eléctrico en nuestras viviendas? ¿Es justo todo esto? Por eso es nuestra indignación, porque no podemos hacer absolutamente nada. Nuestros productos se malogran a falta de refrigeración. Nuestros hijos no pueden estudiar sus clases remotas, porque no tienen cómo hacerlo. Por eso cansados de tanto esperar hemos venido a protestar en la misma empresa”, precisó Rosa Alva. Los pobladores de la calle 22 de Julio, ubicada en el asentamiento humano “Sarita Colonia”, distrito de San Juan Bautista, están sin energía eléctrica desde hace tres semanas y piden a los funcionarios dar una pronta solución porque son perjudicados más de 40 familias. Sus hijos no pueden ingresar a sus clases virtuales, por la falta de fluido eléctrico en esta zona. De no haber una solución a esta demanda, los vecinos amenazan con tomar medidas radicales. (C. Ampuero)