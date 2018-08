Pacientes exigen más médicos en este sector

Un grupo de usuarios se mostraron molestos el día de ayer con la presunta falta de atención por parte de personal administrativo y enfermero en el puesto de salud “Progreso”, ubicado en el asentamiento humano del mismo nombre y por falta de médicos.

Los pacientes señalaron que se encontraban haciendo cola desde las 3 de la madrugada de ayer y cuando llegaron hasta la oficina de admisión, la señorita que les atendía, aparentemente, les había maltratado verbalmente, señalando que “ya no hay cita” y “que tendrían que volver otro día” y “que si están enfermos, mejor que se queden en su casa porque no hay médicos”.

“La verdad que estamos muy molestos con la atención que nos dan en este lugar, el hecho de que seamos pobres y que ellos sean profesionales, no implica que nos maltraten de esa manera, no sé cómo pueden poner ese tipo de personal para que atiendan al público, eso es lo que nos molesta, estamos haciendo nuestra cola toda la madrugada, en pleno frío y cuando llegamos hasta esta oficina, lo único que nos dicen con voz alta es, “que ya no hay cita”, “que nos regresemos”, “que si estamos enfermos que no volvamos a nuestras casas”, entre otras cosas. Por eso estamos protestando, por eso estamos molestos e indignados porque no nos tratan como debe ser, estas personas no deben estar en ese lugar importante, exigimos que se retiren o que sean cambiados a otro centro de salud”, sostuvo María Gómez, usuaria del puesto de salud.

Entre tanto, personal de este puesto de salud señalaron que el problema también es la falta de personal médico en esta puesto de salud, “solo tenemos dos médicos para un aproximado de 15 mil pacientes que solo hay por este sector, uno de los profesionales va a salir de vacaciones y solo quedará un médico para que atienda a todas las personas. Este es el problema que venimos aquejando desde hace varios años, por eso estamos solicitando a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que por lo menos envíen a este puesto de salud, dos médicos más para poder reducir en algo la necesidad de cada persona que viene a atenderse a este centro de salud”, refirió un trabajador de esta pista médica.

Asimismo, se conoció que el día de ayer en el transcurso de la mañana, representantes de la dirección Regional de salud intervinieron en dicho local, debido a la denuncia pública que hicieron los pacientes y se comprometieron a dar solución lo más pronto posible a este problema. (C. Ampuero)