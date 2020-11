Protestan en la plaza 28 de Julio en contra de la vacancia presidencial

Un grupo de manifestantes mostraron su desacuerdo por la vacancia del presidente de la República Martín Vizcarra.









Los jóvenes se concentraron en la plaza 28 de Julio de la ciudad de Iquitos, región Loreto, para dar a conocer su rechazo a las acciones del Poder Legislativo tomadas la noche de ayer lunes.

Los manifestantes, aseguraron no pertenecer a ningún Partido Político y menos es una respuesta a la convocatoria de un posible candidato a la presidencia de la República.

A medida que pasaban las horas, las personas llegaban hasta la combativa plaza 28 de julio. Algunos con megáfono en mano y otros con pancartas.

Cada uno mostró su malestar por la crisis política en la que se encuentra nuestro país.

“Este congreso ni el señor Merino nos representa, pudieron haber esperado que el señor Vizcarra termine su gobierno en los 8 meses que le restaba, pero no lo hicieron. Prefieren la repartija antes que la estabilidad nacional. Por eso es que salimos a la calle, no para respaldar al señor Vizcarra, sino para mostrar nuestra indignación por la manera en la que se está llevando la gobernalidad en nuestro país. Vamos a estar alerta, vamos a seguir en la calle, no vamos a permitir que un gobierno corrupto, usurpador, gobierne a los peruanos”, sostuvo una de las protestantes.

Efectivos de la Policía Nacional, de la comisaría de Iquitos llegaron hasta el lugar para resguardar los alrededores de la céntrica plaza y así evitar aglomeraciones y conflictos.

Pero esto no impidió a todas estas personas, subirse a bordo de sus motocicletas y motocarros, para realizar una caravana por los alrededores de la plaza en señal de protesta. (C. Ampuero)