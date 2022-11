Exigiendo pago de deudas y pago de AFP



Un grupo de trabajadores de la construcción civil de Iquitos llegaron hasta el frontis de la casa del Lic. Elisban Ochoa Sosa, gobernador de Loreto, para realizar una protesta con quema de llantas.

Los protestantes llegaron desde tempranas horas de la mañana de ayer para protestar y exigir el pago que les adeudan de 4 meses de sus haberes y el pago de un año atrasado de la AFP.

Los manifestantes quemaron llantas en señal de protesta. Minutos después llegó personal de la Policía Nacional del Perú para garantizar la vivienda del gobernador.

Por otro lado Ochoa Sosa, se molestó contra los dirigentes y tuvo una acalorada discusión con uno de ellos. El gobernador de Loreto señaló que no debe nada absolutamente ningún trabajador de construcción civil. Qué es la empresa que viene realizando la obra en la calle San Antonio, la responsable de pagar a los trabajadores que viene laborando en la mencionada obra. Asimismo cuestionó a los protestantes porque fueron a protestar en su casa. En un momento les dijo: “Así habla la ley como decía tu jefe Meléndez”? Palo que el dirigente le respondió: “Cuál jefe Meléndez, de ahí cuando se le falta respeto no digas nada, usted su profesional”

En todo momento el gobernador estuvo resguardado por personal de la unidad de servicios especiales de la Policía Nacional del Perú. Finalmente los ánimos se calmaron y los protestantes formaron una comisión para que dialoguen con el gobernador de Loreto y lleguen a una solución con sus demandas. (C. Ampuero)