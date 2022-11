Plantón y movilización se registró a una cuadra de la IV Macro Región Policial de Loreto y el Ministerio Público



Un grupo de ciudadanos cerraron la vía pública y protestaron contra la policía por la ola de asaltos. Agentes del orden trataron de retirar a los manifestantes con empujones. Los protestantes también protestaron en el frontis del Ministerio Público.

No les importó estar bajo la lluvia. Personal de la unidad de servicios especiales de la policía trataban por todos los lados de retirar a los manifestantes que habían bloqueado el tránsito. Incluso se registró empujones entre policías y protestantes pero no llego a más.

Este grupo de personas intentó llegar hasta el frontis de la IV Macro Región Policial de Loreto para protestar contra la policía debido al incremento de robos y asaltos en Iquitos, pero fue impedido por un contingente policial.

En dicha manifestación estuvieron presentes representantes de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto, de las rondas campesinas, del Sutep y otros gremios y colectivos de esta ciudad. La manifestación estuvo a cargo de la Comando Regional de lucha que se encargó en convocar a las personas para esta manifestación.

Los manifestantes llegaron también al frontis del ministerio público para realizar un plantón.

“Lo que queremos es que el ministerio público también se pongan a trabajar como debe ser. No es posible que la policía captura a los presuntos delincuentes y ellos les dejen libres. Todos los están en inmiscuidos en el tema de seguridad, pero cada uno hace lo que le da la gana. Por eso también revisamos la protesta en el frontis de este operador de justicia”, sostuvo Gener Cullqui, presidente del Frente Patriótico Loreto. Una comisión conformada por dirigentes y miembros de la sociedad civil lograron conversar con el presidente de la junta de fiscales en dónde llegaron a un buen acuerdo

Los dirigentes indicaron que este es el inicio de una protesta contra la inacción de las autoridades y que no descartan tomar medidas radicales en los próximos días si sus demandas no son escuchadas. (C. Ampuero)