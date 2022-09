Cerca de 500 personas forman parte de la fuerza laboral en la institución.



Con el objetivo de la mejora continua de las condiciones de seguridad, salud y ambiente laboral para el bienestar de jueces y trabajadores, el Sub Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que lidera el Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, desarrolló ayer una fructífera reunión con sus miembros.

En ésta, se verificó el avance del Plan de Actividades del referido Sub Comité, además de recogerse las propuestas que contribuyan con su óptima ejecución.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la consciencia preventiva frente a los potenciales riesgos en el centro de labores.

Asimismo, se abordó la vigencia de las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, lo que motiva a seguir sumando esfuerzos en pro de las condiciones de trabajo, sobre todo, en cuanto a la habilitación de ambientes adecuados y suficientes para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

Ello representa un significativo reto, pues si bien creció la población de este distrito judicial, y con ello se incrementaron las demandas de justicia y la creación de nuevos órganos (más no de ambientes), las instalaciones de la Corte de Loreto siguen siendo las mismas y resultan a la fecha absolutamente insuficientes para seguir albergando a los más de 500 trabajadores que la conforman.

De otro lado, se resaltó la importancia de anticipar los riesgos emergentes y generar estrategias frente, por ejemplo, a los potenciales riesgos psicosociales en el trabajo, como son el hostigamiento laboral y sexual, sobre los cuales, se viene sensibilizando, a través de los diferentes canales institucionales.

Por último, el Dr. Carlos Del Piélago indicó indispensable continuar con la concientización de todos los actores implicados, para coadyuvar al éxito de las acciones de prevención, seguridad y salud laboral en la Corte Superior de Justicia de Loreto.

CSJ Loreto