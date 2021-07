Prosigue vacunación a personas de 44 años a más con dosis Sinopharm

En varios puntos escogidos estarán hasta el día sábado.



Ayer se conoció que en el hospital regional fallecieron 5 personas con covid. Una cifra que debe escarapelar el cuerpo a más de uno. A todos. Por lo que la conciencia debe crecer y motivar a todas las personas mayores de 44 años a fin que acudan a vacunarse para amortiguar el mal en caso se contagien debido a las actividades diarias que desarrollan.

Hubo afluencia importante en el colegio “Juan Pablo II”, si bien es cierto fue en diversas horas, pues no hay que olvidar que los mayores de 40 años son un segmento laboral importante en el país, lo bueno es que no se están resistiendo y sí están acudiendo a inmunizarse a fin de no hacer una enfermedad grave en caso los “chape” el virus.

“Acá estaremos vacunando hasta el día sábado, luego se reinicia el día lunes. Se viene bajando la edad de los vacunados poco a poco, tal como lo estaba pidiendo la población a fin de tener más protección en una tercera ola.

Lo bueno es que vemos que algunos jefes están dando permiso a las personas de 44 años y más a fin que lleguen a vacunarse y eso es bueno, porque contarán con un personal más protegido, que fácilmente no se enfermarán de gravedad” dice la Lic. Rosa García, supervisora de la red de salud de Belén en todo lo que es vacunación.

Aseguró que es muy bueno que cuenten con sus dosis para tener mayor protección en el organismo, antes de no tener nada. Pero también recomendó que sigan adoptando las medidas de bioseguridad. A los asistentes se les colocó la dosis Sinopharm que tiene efectividad similar a la Pfizer.

En el mismo ambiente se entrevistó al abogado Valentín Tuesta Reátegui, quien confesó que antes se sentía incrédulo de la vacuna, pero que ahora último ya no y se protege ante un golpe más fuerte del virus.

“Primero no confiaba en la vacuna, pensaba que generaba reacciones negativas, mucho malestar, pero ahora ya no. Me siento más protegido y recomiendo a todos que vengan y pongan el hombro por el país” declaró.

En otro lado estaba la señora Corina Chanchari de 67 años. “Yo no había venido antes porque estaba en la chacra, pero ahora mis hijos me han dicho que tengo que colocarme porque nuevamente están habiendo casos” contó.