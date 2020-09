Propuestas legislativas para solucionar problemas de Loreto

Congresista Leonardo Inga Sales, en trabajo de representación.

Conexión energética, saneamiento básico de agua y desagüe, salud, carreteras, titulación, enmarcadas en iniciativas para soluciones.



Una agenda cargada de visitas a distritos de la región tuvo el congresista Leonardo Inga Sales, donde dialogó con autoridades y la población. Inició su trabajo en el marco de la representación congresal en la ciudad de Contamana, capital de la provincia de Ucayali donde se reunió con al alcalde y con el comando covid-19, tratando el tema de la pandemia y la carencia de equipos e insumos médicos como las pruebas rápidas, banco de sangre, planta de oxígeno; y la falta de especialistas médicos.

Otro de los problemas refiere a las 5 plazas de médicos nombrados en Contamana y que fueron destacados a otros lugares. “Ninguno de los cinco están allá. Habría que ver qué proyecto de ley podemos proponer ahí para hacer un ajuste necesario. Si el médico no va regresar, lo correcto es que deje la plaza para que otros lo cubran, la necesidad de la población prima por encima del interés personal de los médicos”, dijo firme el parlamentario Inga.

“Nos preocupa mucho el interconectado de la provincia de Ucayali”, dijo la autoridad congresal por Loreto. Explicó que viene trabajando dos opciones para generar energía en la provincia ucayalina de Loreto, “una es interconectarnos hacia Pucallpa y la otra es a través del río Huallaga llegar a Tarapoto, traer de allá la energía para Orellana, Vargas Guerra, Inahuaya, Pampa Hermosa, Sarayacu, todos interconectados a la Hidroeléctrica del Mantaro. Así se solucionaría también el gran problema de abastecimiento de combustible para los generadores de energía de los pueblos”.

Continuó explicando, “Hay un proyecto de ley que estamos impulsando que es interconexión eléctrica Moyobamba – Yurimaguas – Saramuro – Nauta – Iquitos, con dos ramales, uno que va a Requena hasta el distrito de Sarayacu de Ucayali, pero solo llega hasta allá y el otro ramal que entra a Datem del Marañón”. Por ello sostendrá una reunión en Lima con el Ministro de Energía y Minas. Estos reajustes surgen luego que se cayó el proyecto de interconexión eléctrica Moyobamba – Iquitos.

El tema carretero, salud, saneamiento, infraestructura fueron los principales temas abordados con los pobladores de Orellana, Inahuaya, el distrito de Padre Márquez, la localidad de Tiruntán, Pauyán, Roaboña Nativa y Roaboya Mestiza donde encontró deficiencias y obras que nunca funcionaron y que notificará a las autoridades competentes. “Esperemos se pueda rearmar un proyecto de ley de reactivación y que puedan entrar en funcionamiento”.

En su agenda se cumplió el viaje con el Canciller de la República a Isla Santa Rosa, frontera de nuestro país con Colombia y Brasil, donde la necesidad de la energía eléctrica también es muy marcada porque es deficiente. “Conversé con el Ministerio de Energía y Minas la posibilidad de un convenio binacional para que Colombia nos provea energía a esa parte de la provincia del Putumayo. Aunque también se habla mucho de la energía fotovoltaica.

El congresista Leonardo Inga, tuvo reuniones en Iquitos en asentamientos humanos por el tema de titulación, con el ANA y con Cofopri. “Hay temas legales que se tienen que analizar y la posibilidad de preparar un proyecto de ley de tipo normativo a fin de que Cofopri pueda titular los predios que ahora no puede hacer y así apoyar a las personas para que se formalicen y bajar la tensión”.

Estuvo en la Planta de Sedaloreto, donde hay problemas para captar agua por arenamiento del río. “Me reuniré con el Ministerio de Vivienda para que OTASS tome las medidas de solución con el presupuesto necesario”.

Finalmente en relación a la construcción del Hospital Apoyo Iquitos, señaló que no se avanzó en equipamiento y se espera entre a funcionar en el tiempo programado. En marzo 2021 debe terminar la obra. “He solicitado el calendario de ejecución para hacer el seguimiento respectivo”, indicó el congresista Leonardo Inga.