Propuesta de diseño de sistemas de paneles solares fotovoltaicos para uso doméstico

Investigaciones UNAP

La humanidad se encuentra en la búsqueda de soluciones para mitigar y prevenir las causas del cambio climático, derivado del calentamiento global, que está afectando las condiciones de vida en el planeta. Las predicciones científicas indican que el aumento de la temperatura en la Amazonía a fines de siglo llegará hasta 3 °C, lo que modificaría el ciclo que regula el clima en Sudamérica, y con ello, la composición de la biodiversidad amazónica, los regímenes hídricos, etc.

Una de las soluciones es la utilización de fuentes de energía que sean naturales, renovables y no contaminantes. Los paneles fotovoltaicos que transforman la energía solar en energía eléctrica, son parte de la solución, pues reducen la emisión de CO2 o dióxido de carbono, gas de efecto invernadero -al igual que el metano, óxido nitroso, etc.- cuyo almacenamiento desproporcionado en la atmósfera genera el calentamiento global.

Sin embargo, la instalación de paneles solares requiere de la evaluación de factores técnicos y climáticos que garanticen su eficiencia productiva energética. Por ello, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) realizaron el estudio “Evaluación de los factores técnicos y climáticos para elaborar una propuesta de diseño de sistema de paneles solares fotovoltaicos para uso doméstico en la ciudad de Iquitos”.

Los resultados determinaron que los paneles monocristalinos tienen más rendimiento (75%) que los paneles policristalinos (67%). La disponibilidad de irradiancias incidentes netas en periodos de creciente de los ríos (enero-abril) tuvo un rango de 0,7042-0,9472 kW/m2 en 2014 y 0,448-1,091 kW/m2 en 2015, mientras que en periodo de vaciante de los ríos (mayo-diciembre) el rango fue de 0,711-0,947 kW/m2 en 2014. Los investigadores diseñaron, experimentaron y validaron tres modelos considerados como propuestas de diseño de sistemas fotovoltaicos desde 40 W hasta 920 W.

El estudio desarrollado por Rafael Trigoso, Eleodoro Córdova, Luis Gómez, Juan Manuel Rojas y otros, se encuentra disponible en: https://revistas.unapiquitos.edu.pe/ojs-2.4.8-5/index.php/Conocimientoamazonico/article/view/161