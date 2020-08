Proponen ordenanza que coloque al cáncer como prioridad regional

Así lo dio a conocer el Dr. Giuseppi Rivera Domínguez, coordinador regional de estrategia, prevención y control del cáncer.

Ayer se le pudo encontrar en los ambientes del consejo regional donde hablaría sobre el tema, pues urge la emisión de una ordenanza regional que luego permita conseguir un mejor presupuesto para la atención del cáncer en Loreto.

No hay que olvidar que desde el año 2010 el Dr. Francisco Bardales (fallecido), inició el gran objetivo. Tanto tiempo ha pasado y al centro no se le ha dotado de todo lo necesario para cumplir con la titánica tarea de atender a personas con cáncer.

“En estos meses de pandemia el centro oncológico ha venido atendiendo de manera pausada, con atenciones “a cuenta gotas”, con limitaciones por el virus. Por estos días el médico oncólogo Dr. Wilbert Mamani, ha viajado a Arequipa a ver a su familia y se ha quedado la Dra. Quiroz que es oncóloga clínica. Ella atiende tres veces por semana. Igual se cuenta con el Dr. Arteaga, médico hematólogo que ha concluido con su especialidad y nos está apoyando.

Hoy he venido al consejo porque estamos impulsando una propuesta de Ordenanza Regional declarando al cáncer como prioridad en Loreto. Ya he dialogado con el consejero delegado, ahora falta afinar detalles para luego presentar la propuesta ante el pleno del consejo regional. Ya contamos con expediente formulado.

Con la ordenanza regional ya se contaría con el marco legal para que se asigne un mejor presupuesto y así atender el cáncer en Loreto, como debe ser. Próximamente firmaremos un convenio con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) antes ya se tuvo, pero se venció. Debemos “sacarle el jugo” al próximo convenio con capacitaciones para el primer nivel de atención y el Centro Oncológico de Loreto.

Dentro del proyecto a presentarse, se está trabajando para contar con el servicio de Radioterapia, ahora contamos con quimioterapia, pero nos falta Radioterapia. Ya tenemos el terreno que es colindante al centro oncológico (a un lado del hospital regional) y tiene estudio de factibilidad. Hay que darle el impulso necesario y así se pueda obtener el desarrollo para brindar una atención de calidad a todos los pacientes oncológicos de la región” declaró Rivera.

Hace unas semanas observamos una operación del doctor Mamani a un paciente en el centro oncológico ¿gestionarán que se asigne una sala de operaciones en el hospital regional para ese tipo de intervenciones?

-El centro oncológico debe tener su propio anestesiólogo ya que una operación de neoplasia es larga y tediosa, dura entre 6 y 8 horas, por lo que ellos deben estar ahí.

Hubo algunos contratiempos. Si contamos con la Ordenanza Regional se podrá pedir un anestesiólogo para que esté de manera específica en el centro oncológico y así no tener inconvenientes con el área de cirugía del hospital regional.