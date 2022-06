•Conversaron con representantes de la Municipalidad de Maynas y con el Mincetur pero nadie se hace responsable

Rómulo Díaz Perea, Gerente General GR Oriente SAC, de la empresa Loretana ubicada en la plaza de armas al lado de Iglesia Matriz, restaurante “Franchesco”, mostró su malestar por el grave problema que viene pasando, debido a la cantidad de stands que vienen interrumpiendo su negocio, los mismos, que taparon la puerta de ingreso a este local y lo cual les perjudica de sobremanera y económicamente.

A decir del empresario, desde el viernes 24 de junio y hasta el 03 de julio la Municipalidad y Mincetur han colocado stands para promover la venta de artesanías, lo cual le parece muy bien; sin embargo cree que no han tenido el criterio adecuado para la ubicación de los mismos, ya que obstaculiza el libre transito vehicular y peatonal, así como le están poniendo en peligro inminente frente a cualquier situación de calamidad como podría ser un incendio, ya que toda su fachada y la cuadra entera ha sido obstaculizada.

Es más, han colocado, cables para sujetar las estructuras, equipos y basura detrás de los stands, convirtiéndose en una situación peligrosa, al mismo tiempo que está perjudicando gravemente a su empresa al no permitir el acceso a sus clientes.

De esta manera Díaz Perea, hace de conocimiento a la opinión pública su alerta, frente a esta situación que le está afectando y le coloca en situación de peligro gravemente.

“Hemos conversado con la Municipalidad de Maynas y con el Mincetur pero nadie se hace responsable. Esperamos que a través de este medio se pueda escuchar nuestra voz de reclamo”, refirió el empresario.

(C. Ampuero)