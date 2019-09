“Pronto habrá reunión de bases de la CGTP para evaluar posibilidad de ir a huelga nacional indefinida”

Expresó el secretario de la CGTP, David Cachique, en torno a la última paralización nacional de 48 horas de la confederación.

Lo hizo luego de la reunión sostenida con el presidente de la CSJL Javier Sologuren, a quien pidieron celeridad en los procesos laborales.

“Cada trabajador ha expuesto su problemática sectorial ante el presidente de la CSJL. Todos coincidimos en encontrar soluciones, dar celeridad a los expedientes que están en los juzgados laboral, civil, contencioso, administrativo. Sobre todo, los que tienen que ver con demandas por la 037, movilidad y refrigerios, derechos por selva, luto y sepelio, etc.

En el sector agrario forestal hay documentos que están estancados. La posición del presidente ha sido firme, ha indicado que va a coordinar y dialogar con los trabajadores de la parte administrativa del poder judicial y jueces para que se evalúe y haya celeridad en las cosas al resolver sentencias. Considero que ha sido una reunión muy importante”, expresó Cachique.

De otro lado ¿luego del paro de 48 de la CGTP se van a una huelga nacional o aún no han decidido?

-Hemos tenido un diálogo con los compañeros dirigentes de Lima, nos han manifestado que dentro de pronto habrá una reunión con todas las bases a nivel nacional para definir la posible huelga.

Pero antes tienen una reunión con la PCM. El gobierno central no quiere dar solución el tema de los decretos supremos 261 y 345 que atenta contra nuestros derechos laborales.