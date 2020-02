Promotores de artesanía piden a gobernador que les ceda espacio para ofertar sus creaciones

Así como el apoyo para capacitaciones a fin que aumenten los promotores del arte amazónico.

Así lo dio a conocer Carmen Rojas Aguilar, coordinadora de la Red Shine, que significa “brillar”; la misma que empezó con dos promotores y ahora ya están por 45. Entre ellos una menor de 15 años (hace galletas de cacao) y un adulto de 70 años (mantequilla de maní) que confeccionan productos amazónicos y ofertan a sus clientes.

“En primer lugar queremos agradecer a la prefecta de Loreto que nos presta los ambientes para exponer la variada producción artesanal. También al alcalde de Maynas que el año pasado nos dejó estar en la plaza 28 de Julio para exponer y ofertar los productos que son hechos 100% con materiales amazónicos”, mencionó Rojas.

Justamente ayer, el local de la prefectura estaba totalmente adornado con corazones, por la fecha de San Valentín, se pensaba que era por la actividad carnavalesca que impulsaba la municipalidad de Belén, pero no era así. Todos los adornos habían sido puestos por la red Shine.

El gobernador de Loreto llegó a la actividad del alcalde de Belén. Pasó y no recorrió la exposición.

“Nosotros guardamos la esperanza que a su salida el gobernador se digne en recorrer todo lo presentado aquí y que es lo que producimos. Queremos pedirle que nos apoye con un ambiente donde poder capacitarnos, donde poder exponer la producción.

¿De qué sirve a veces producir y no tener un mercado? Lo que se vende ahora es por esfuerzo de los promotores, pero quisiéramos que el gobierno regional nos brinde mayores posibilidades y se oferten más productos al mercado nacional e internacional” opinó la coordinadora.