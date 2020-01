Promoción Cultural del GOREL coordina proyectos y actividades 2020 con directores de UGEL

Esta Sub Gerencia implementará varios programas culturales regionales este año.

El día jueves 09 de enero de 2020, en horas de la mañana, en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Loreto-DREL, el sub gerente de Promoción Cultural del Gobierno Regional de Loreto sostuvo una reunión con todos los directores de las UGEL de Loreto, para comunicar, coordinar e implementar proyectos y eventos artísticos y culturales en toda la región Loreto durante el año 2020, en cumplimiento con las directrices de fomentar y desarrollar el sector cultural y artístico en toda la región. En la reunión estuvieron presentes los directores de las UGEL de Contamana, Lic. Gladis Yolanda Ríos Díaz; Datem del Marañón, Prof. Rafael Vela Romero; Requena, Lic. Javier Antonio Cárdenas Guevara; Loreto-Nauta, Lic. Gloria de Jesús Mendoza Vásquez, y del Putumayo, Lic. José Manuel Vásquez Núñez.

Los directores de Ramón Castilla y Alto Amazonas estuvieron representados por sus respectivos delegados. Asimismo, estuvo presente el director de Gestión Pedagógica-DGP de la DREL. Esta reunión se estableció previa coordinación con la actual directora de la DREL Dora Vigo de Zuameta. Como inicio de estas reuniones de coordinación se ahondó en los Planes: Organización e implementación del proyecto “Lectura al aire libre”, el cual será ejecutado en todas las UGEL como una réplica de “Los Sábados de lectura al aire libre” de la Plaza 28 de Julio de Iquitos; Concurso Regional de Música y Danzas Folclóricas Amazónica San Juan Loreto 2020, a realizarse las fechas: 20, 21 y 22 de junio de 2020, el cual este año será a nivel de todas las Sub Regiones de Loreto; “Publicación de Obras de Autores Regionales”; Primer Concurso Regional de Poesía y Cuento Breve 2020 a realizarse en el mes de agosto; “Ferias Provinciales del Libro Amazónico”, a realizarse de acuerdo al calendario cívico provincial; I Congreso Regional Organizacional de los Folcloristas de Música y Danzas de Loreto, a realizarse el 1 y 2 de mayo en la Casa del Maestro de Iquitos. “Continuamos avanzando con la implementación de estos proyectos y muchos más; para este año 2020 tenemos planificado ejecutar varios planes muy importantes, con los cuales estaremos dando la debida importancia al sector cultura, pues la política de desarrollo de Loreto direccionada por la actual gestión regional, es de manera integral.

Las coordinaciones que desde ya hemos iniciado con las UGEL es de vital importancia; de igual forma lo haremos con municipios y Sub Regiones. Ya estamos culminando con la calendarización de visitas a los pueblos y ciudades del interior de la Región, pues tenemos muy claro la importancia de revitalizar y rescatar nuestro arte y cultura desde las provincias y Sub Regiones de Loreto”, mencionó el sub gerente de Promoción Cultural Lic. Armando Almeida Nacimento.