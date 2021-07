Prolongación Guardia Civil es un verdadero desastre

Transitar por ella es una verdadera calamidad.



Extensa y prolongada vía está en el límite concerniente a la Municipalidad de Maynas y de San Juan, quizá por ese aspecto es que al parecer a ninguna de las dos les provoca invertir y dar mantenimiento a la carretera en bien de los ciudadanos que se desplazan por esa zona a diario.

Es un verdadero desastre transitar por el lugar, pese a que la afluencia peatonal y vehicular es importante debido a los asentamientos humanos que la rodean, las autoridades no inician su mejoramiento. Algunos conductores tienen que subir a la vereda peatonal que existe por ahí, a la cual están destrozando.

Y no solo los huecos y charcos de agua existentes muestran una vía desagradable, también lo es la basura que arrojan. Y pensar que en ese “territorio” está ubicado el local de DIREMID en cuyo interior guardan la cantidad de medicamentos que luego son repartidos a los diferentes establecimientos de salud. ¿Tan malos guardianes de la salud del pueblo podemos ser?

No valoramos nada, ni siquiera los paisajes hermosos que regala la naturaleza. Esto porque al final de la prolongación Guardia Civil, por donde está la planta de captación de agua, se puede apreciar una bonita alfombra verde llenita de garzas. Similar panorama a “Los Pantanos de Villa”, pero acá las autoridades de turismo no parecen darse cuenta de nada.

Con la vaciante empiezan a aparecer las playas, Pampa Chica es muy conocida y concurrida por su arena blanca, su agua refrescante en días de intenso calor; para llegar a ella se debe transitar por la prolongación Guardia Civil y miren nomás las condiciones en que está esa carretera actualmente.