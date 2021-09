Programa radial “Zarpando” tendrá información para navegantes

Francisco Zárate García, jefe de la sección de Operaciones y Asuntos Civiles y RR.PP. de la Comandancia de la Quinta Zona Naval.

Los temas principales en beneficio de la población loretana son sobre el servicio militar voluntario y la Escuela de Grumetes.

Una nueva apuesta radial institucional ha generado expectativa en Iquitos a través de la frecuencia modulada FM 100.5 de radio Tigre y las redes sociales de este medio de comunicación (www.radiotigre.net), a través del cual se transmite el programa “Zarpando” producida por la Comandancia de la Quinta Zona Naval en Loreto.

“El objetivo es que toda la ciudadanía de la región se entere qué es lo que su institución que es la Marina de Guerra, hace por ellos”, declaró el Tte. 1ero. (AP) Francisco Zárate García, jefe de la sección de Operaciones y Asuntos Civiles y Relaciones Públicas de la Comandancia de la Quinta Zona Naval, quien es productor y conductor del espacio radiofónico, junto a unas oficiales navales.

No descarta la posibilidad de informar sobre los malos pasos o cualquier otra información de utilidad para los navegantes. “Esta dentro de nuestro cronograma de entrevistas el jefe de servicios va venir acá y va explicar sobre las diferentes dudas que hay constantemente, sobre todo de malos pasos que afecta mucho a los navegantes acá”.

“Zarpando”, como programa radial tiene el concepto de difundir las actividades que realiza la Quinta Zonal Naval de manera constante y sostenida. “Son acciones en beneficio de la población y muchas veces no hay esa comunicación constante y fluida con la misma población, ni con los medios de comunicación”, sostuvo Zárate.

Hace cerca de un mes que el programa está al aire por radio Tigre de Iquitos los lunes, miércoles y viernes de 11 am, a 12 del día. Siendo “nuestros temas principales que me parece que es de beneficio de la población loretana, es sobre el servicio militar voluntario y la Escuela de Grumetes”.

Además, vienen dando a conocer sobre las diferentes dependencias que conforman la Marina acá en Iquitos y en la región Loreto, “que hacen mucho por la población, por ejemplo, el SIMA Iquitos que es el servicio industrial de la Marina y casa los buques, las PIAS, que hacen labor social a la población de diferentes cuentas de la Amazonía, así como el servicio de hidrografía y la Capitanía de Puertos de Iquitos”. (DL)