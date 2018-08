La Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIFOCA-MINEDU visitó Calendario Escolar Alterno.

Como se sabe, seis son el número de programas educativos innovadores a nivel nacional que han pasado a la etapa final del concurso de gestión educativa.

Este siete de setiembre se conocerá los resultados finales de tan importe concurso nacional.

La Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIFOCA-MINEDU, es el órgano responsable de verificar in situ el buen desarrollo de los diferentes programa educativos a nivel nacional, quienes se encuentran como finalistas del concurso de Buenas Prácticas en Gestión Educativa; es por ello que recientemente el DIFOCA, realizó una visita a las instituciones educativas que vienen trabajando el Calendario Escolar Alterno, I.E. N° 60170 e I.E. N° 834 de la comunidad de Ayacucho Tipishca y la I.E. N° 60177 de la comunidad Collpa del distrito de Fernando Lores.

En esta visita realizaron el acopio de evidencias de todo el extraordinario trabajo que realiza el Gobierno Regional de Loreto a través de su Dirección de Educación en bien de los niños y jóvenes estudiantes, donde uno de sus objetivos o planes de trabajo es que no se pierden horas de clases debido a los cambios climáticos.

Como se sabe, el compromiso del actual gobernador de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis, es realizar un trabajo que permita actuar de forma planificada ante desastres naturales como lluvias e inundaciones, etc.

La delegación de verificación estuvo integrado por los funcionarios del DIFOCA/Minedu, Lizzete Najarro y Andrés Mego, quienes estuvieron acompañados del director de gestión pedagógica Lic. Luis Reátegui Dávila, y coordinadoras del CEA, Carmen Bicerra y Ángela Floriano.

Este programa se encuentra entre los seis finalista en la categoría N° 03 Liderazgo para la Mejora de Aprendizajes en los Estudiantes, el cual viene compitiendo con la DRE de Tacna, UGEL de Surcubamba de Huancavelica, UGEL de Cajatambo de Lima-Provincias, UGEL Manu de Madre de Dios y UGEL Chucuito de Puno. Y se espera el día 07 de setiembre donde se conocerá los resultados finales.

Finalmente, se espera que el trabajo que desarrolla el programa Calendario Escolar Alterno de la DRE Loreto se haga acreedor al premio del Concurso de Buenas Prácticas en Gestión Educativa 2018, y sea esto a la vez un estímulo a consolidar tan importante trabajo educativo.