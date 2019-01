Hoy a las 9 am. se inaugura y concluye mañana a las 2 y 30 de la tarde

Presidente del congreso Daniel Salaverry, desde ayer habría llegado a Iquitos para estar en el acto inaugural.

El mencionado encuentro regional de gobiernos y autoridades locales de Loreto impulsado por el congreso de la república, se inicia hoy martes 15 a las 9 am. y concluye mañana miércoles 16 de enero a las 2 y 30 de la tarde.

A las 8 de la mañana será el registro de las autoridades asistentes; a las 8:45 am. Himno Nacional del Perú, luego participación de los niños “Irapakátun”, coro de Loreto. Después se dará la bienvenida a los asistentes. A las 9:15 am. Acto cultural bienvenida artística con el elenco de danzas de la Unap.

9:30 pm. Inauguración a cargo de la congresista organizadora Yeni Vilcatoma De La Cruz, tercera vicepresidenta; a las 9:45 am. Palabras de bienvenida a cargo del presidente del congreso Daniel Enrique Salaverry Villa. 10:00 am. proyectos de inversión pública, financiamiento de PIP para Loreto en el presupuesto general de la república. 10:30 am. Gestión del gobierno regional, ámbitos de acción y funciones a cargo de Nancy Estrada Guerrero, especialista de la secretaría de descentralización de la presidencia PCM.

11 am. Competencia de funciones de las municipalidades, prestación del servicio y promoción del desarrollo. 11:45 am. Intermedio con la participación de la estudiantina de la Unap. 12:15 pm. Foro gestión regional y municipal problemática y herramientas para la acción en el marco de la legislación vigente. Receso.

2:30 pm. Presupuesto público ingresos y egresos regionales y municipales. Expositor Walquer Valles Alvarado, especialista en presupuesto y coordinador de Conecta Loreto-MEF. 3:30 pm. Rueda de preguntas.

4 pm. Desarrollo forestal sostenible y competencias en la región Loreto, a cargo de Rodil Tello, director de investigación de la Unap. Acuicultura sustentable y desarrollo económico local a cargo de Luis Campos Baca. 5:15 pm. Rueda de preguntas. 5:30 pm. Las contrataciones del Estado, modalidades existentes para gobiernos regionales y municipales, a cargo de Marco Antonio Pezo Reátegui, OSCE.