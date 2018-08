Prof. Edwin Pérez Álvarez, representante del SUTE base Putumayo.

Una situación confusa se presenta en relación a reclamos venidos desde la frontera norte de Loreto. Mientras el representante del SUTE base de la zona denuncia falta de pago de los derechos de frontera, rural y por escuela unidocente, fuentes de la Unidad de Gestión Educativa Local-Ugel Putumayo, señalan que tales impagos no existen y que sí cumplieron con los docentes.

Sin embargo, el representante del Sute base Putumayo, Prof. Edwin Pérez Álvarez, hizo llegar a nuestra redacción una solicitud de pago por parte del Prof. Orinson Rodrigo Sihuene Mera, dirigido a la ex directora de dicha unidad educativa, para que se cumpla con los pagos de tres beneficios económicos.

Uno es la asignación por Escuela Unidocente correspondiente a S/.1000.00 (mil soles) por los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. También la asignación por Rural Tipo 1 S/. 1500.00 (mil quinientos soles) de mayo, junio y julio. Además el pago por Derecho de Frontera S/ 300.00 (trescientos soles) por los meses de mayo, junio y julio.

“Que, habiendo realizado el cobro de mis haberes de forma regular, debido a que he sido contratado” y vengo laborando en la institución educativa Nº 60965, de la comunidad Puerto Libertad, ubicado en el distrito de Teniente Manuel Clavero, a cargo de las secciones del primer al sexto grado del nivel primaria, hace notar que le deben los pagos antes mencionados.

Para sustentar la denuncia adjunta las boletas de pago de los meses de mayo, junio y julio, donde se puede ver que efectivamente no aparecen los pagos de beneficios que reclama el profesor Orinson Rodrígo Sihuene Mera. Lo que sí fue abonado en el mes de julio es el aguinaldo de S/. 300.00. Por lo que esperan sea otorgado en el más breve tiempo posible. (Diana López M.)