Para participar del examen de nombramiento docente en Iquitos



Profesores que laboran en la provincia de Putumayo que comparte frontera con el país de Colombia, contaron que tuvieron que vender y empeñar sus cosas para poder costear los gastos de viaje y estancia en la ciudad de Iquitos para participar de la evaluación de nombramiento docente 2022, que desarrolló la mañana de ayer viernes su primera fecha.

En el centro educativo Mariscal Oscar R. Benavides de la ciudad de Iquitos, más de 1088 profesores acudieron a participar de la Prueba Única Nacional, entre ellos había profesores que hicieron largos viajes de otras provincias, como el profesor Manuel Julián Torres Tuesta, profesor de la localidad de San Antonio del Estrecho, capital de la provincia del Putumayo.

El profesor Torres Tuesta explicó que para llegar a Iquitos él y muchos de sus colegas tuvieron que pagar 350 soles el pasaje aéreo, 100 soles por encima del precio habitual, debido a la alta demanda. “Muchos profesores comenzamos a venir desde la semana pasada por la falta de programación de vuelos” expresó.

Según contó el profesor Manuel Torres, debido a que hasta el momento la Unidad de Gestión Educativa Local del Putumayo (UGEL Putumayo), no cumplió con el pago de sus sueldos correspondientes al mes de noviembre, por lo que muchos tuvieron que vender sus cosas para poder comprar un pasaje y llegar a rendir su examen. “En nuestras casas tenemos nuestros electrodomésticos, eso tuvimos que poner en empeño. Algunos vendieron sus cosas y hasta sus materiales de trabajo como sus laptops” lamentó el docente.

La dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación de la provincia del Putumayo (SUTE Putumayo), comentó que la mañana del miércoles la Gerencia Regional de Educación de Loreto (GREL), iba a contar con un presupuesto de más de 40 millones, de las cuales una parte iba a ser destinado a al UGEL Putumayo para el pago de maestros, pero no se logró concretar por la falta de la firma del expresidente Pedro Castillo, quien priorizó el cierre momentáneo del Congreso de la República.

De acuerdo con el profesor Eleazar Pezo Mozombite, secretario general de SUTEP Loreto, la región cuenta con 21 mil profesores, la mayoría de ellos es contratado, por lo que espera que este examen se lleve con normalidad y no sea suspendido, para permitir una mejor estabilidad laboral a los profesores.

En todo el país más de 300 mil profesores participaran de la Prueba Única Nacional, quienes buscaran la posibilidad de nombramiento en las 80 mil plazas habilitadas por el Ministerio de Educación, mientras que en Loreto más de 8mil profesores participaran del examen con la intención de ocupar una de las 4 mil plaza de nombramiento