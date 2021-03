Profesores de Educación Física protestan en el frontis de la UGEL

Exigen la destitución de Carlos Alata



Otra protesta que se registró el día de ayer fue la de los profesores de educación física. Los maestros protagonizaron un plantón con pancartas en mano, en el frontis de la UGEL-Maynas.

En el lugar llevaron parlantes y megáfonos con el cual hacían sentir su descontento con el especialista de educación física Carlos Alata.

En el lugar, como medida de protesta, procedieron a quemar llantas, con la finalidad de llamar la atención del director de la UGEL, del director de la dirección Regional de educación de Loreto y del mismo gobernador regional, Elisbán Ochoa Sosa. Los profesores de educación física piden la inmediata liberación de la plaza de esta área.

“Los maestros de educación física reclamamos nuestros derechos, hoy que han sido vulnerados los mismos, nos apena mucho, hoy que muchos maestros de educación física están enfermos, han perdido sus familiares, esta autoridad e indolente tiene abandonado a los maestros de educación física. El año pasado todos hemos trabajado, pero ¿Que se han hecho las plazas? Esperemos que no se hayan ido a otro lado por hacer campaña. Somos más de 50 maestros de educación física que estamos luchando y exigiendo nuestras plazas orgánicas y que las autoridades solucionen lo más pronto este problema”, sostuvo uno de los protestantes.

Los maestros protestan te señalaron que si las autoridades no les hacen caso van a radicalizar esta medida de lucha. “Los maestros están desesperados, incluso quieren subirse a la antena, no es posible que sus derechos se vean vulnerados en plena pandemia. Exigimos al director que llame a un diálogo a los dirigentes del sindicato para solucionar este problema y así puedan escuchar nuestras demandas”, finalizó el docente. (C. Ampuero)