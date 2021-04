Profesora dicta clases presenciales en pueblo Secoya

Casi la totalidad de alumnos sin mascarilla, pese a que casos covid aumentan en el Putumayo.



La población de la comunidad de Bellavista envió una foto al diario “La Región” desde la zona fronteriza del Putumayo, debido a la alta preocupación que tienen al enviar a sus hijos a seguir clases de manera presencial y la mayoría sin mascarilla.

Pese a que todo ha sido comunicado al director de la Ugel de esa provincia, éste no ha tomado cartas en el asunto y ahora una menor ya ha dado positivo a covid. Siendo que dos maestros han fallecido a causa de la infección que se registra en la zona mencionada.

“Hay clases presenciales en Bellavista, los menores van sin mascarilla. El profesor de matemáticas Jhon Pierre Flores, está con covid, el director René Del Águila les obliga a trabajar diciendo que esta es una enfermedad que se sana con remedios caseros.

El pueblo de Bellavista pertenece a la etnia Secoya, por el río Yubineto. Ya se le ha comunicado muy temprano al director de la Ugel/Putumayo, pero hasta ahora no hace nada. La hija de una profesora está con covid y nadie actúa acá” narran desde la alejada zona fronteriza.

Sobre el hecho se consultó al consejero de esa provincia Josué Iracude, y de las autoridades que según reporte permiten aglomeraciones e incluso dejan que funcionen bares y discotecas en El Estrecho/Putumayo.

“Muy lamentable que el director de Ugel no actúe de inmediato frente a lo que narran mis hermanos desde Bellavista.

En anterior oportunidad lo he dicho, algunas malas autoridades en la zona no actúan con mano dura y permiten que abran las discotecas, los bares, dejan hacer juegos deportivos y ahora ya estamos conociendo que vienen aumentando casos covid en el Putumayo.

Incluso la vez pasada se encontró a unos policías de manera relajada, libando, en vez de estar controlando que la población cumpla con las normas sanitarias dictadas por el gobierno. Yo sinceramente espero que el sector salud actúe antes que se propale el virus en la provincia” habló Iracude.