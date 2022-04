Señala la directora de la Ugel Maynas Sandra Huamán.



Respecto a la maestra Gianina Sáenz, quien ahora ha sido puesta en el colegio “Sagrado Corazón”, cuando debería estar educando a los estudiantes de la comunidad “12 de Octubre”. Hoy los escolares no estudian por irresponsabilidad de una docente que al parecer ha encontrado la forma de enseñar en zona urbana, colocando como “tabla de salvación”, embroncarse con los padres de familia de la zona rural.

Sobre el tema se entrevistó a la directora de la Ugel-Maynas, Sandra Huamán.

“El desplazamiento de la docente se suscita por una denuncia de los padres de familia y miembros de la comunidad, se presenta un rompimiento de relaciones humanas. A la docente no la quieren en la I.E. “12 de Octubre”. Y por ello es que no ha estado asistiendo al colegio, por eso es que temporalmente se le enviará a otra institución.

En el colegio Sagrado Corazón se necesitaba de una maestra para el aula 4to. A de primaria donde un docente por motivo de trabajo remoto no hacía clases presenciales. Eso estaba molestando a los padres de familia.

Este jueves (hoy) se trasladará una comisión con un representante de la unidad de personal, racionalización, área de gestión pedagógica al colegio “12 de Octubre”, para ver de qué manera se desplaza a otro docente y así atender a los escolares” declaró Huamán.

¿Y así de fácil muchos otros maestros que no quieren estar en zona rural, se pueden pelear con la población y lograr su desplazamiento a la zona urbana?

-Esta profesora nombrada no ha trabajado ahí, estaba con proceso administrativo.

¿No la sancionan por esa conducta?

-Hubo una apertura de proceso administrativo y recién nos hemos enterado hoy, donde lamentablemente ha salido absuelta de ese proceso. Hoy lo supimos en reunión con la directora, al salir absuelta ella debería ir a su colegio.

No se le está premiando, lo que hemos pensado nosotros es en el derecho fundamental de los estudiantes de contar con un docente. Ella está temporalmente y entiendo que se está enviando un docente de la ciudad al Colegio Sagrado Corazón.

¿Habrá dos docentes en la misma plaza?

-No, a la profesora Gianina Sáenz, se le reubicará en otra institución educativa. Irá al ámbito rural.

De otro lado. ¿Siguen las protestas por contratos?

-El proceso regular terminó el 28 de febrero y se atendió un total de 3,896 contratos de docentes de acuerdo a las plazas que nos envía el ministerio de educación. Lo que se está generando ahora son extemporáneos, licencias que pueden ser de un mes, 8 meses y hasta renuncia de un titular, eso se va dar durante todo el año.

En cuanto a los que protestan en el frontis de la Ugel, ayer me acerqué a uno de ellos y le pedí su título, le dije por qué no postuló en la etapa de la convocatoria. Me dijo que recién le habían dado su título, le pedí y vi la fecha del año 2018. Le pedí que pase a la oficina para revisar si era legal, pero tampoco quiso.

Y muchos otros no quieren ir a zona rural, ellos desean estar en zona urbana. Se ha atendido casi al 99% de postulantes en este proceso. Lo que nos quedan son egresados y unos cuantos titulados en inicial. Tenemos una data. Cuando aparecen esas plazas se ve la lista de espera y se trabaja con el mismo Sutep. Se les llama por teléfono a los postulantes.

Por eso me sorprende el doble discurso del Sute, dice en su página oficial que están con los docentes que protestan, cuando saben bien que se hacen las coordinaciones con ellos mismos.